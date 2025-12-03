Calciomercato Lazio, quell’obiettivo rischia di sfumare. Il club, infatti, si è mosso per rinnovare il contratto

Calciomercato Lazio: si scalda la pista Aaron Martin, ma il Genoa tenta il rinnovo. Il Grifone vuole blindare il proprio esterno. Le ultime

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo con l’avvicinarsi della finestra di gennaio. La società biancoceleste, pur attendendo ancora indicazioni definitive su come potrà muoversi in termini di budget e strategie, ha già iniziato a monitorare diversi profili utili a rinforzare la rosa. Tra questi, uno dei nomi più concreti è quello di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa, in scadenza di contratto a giugno.

La Lazio segue con attenzione da settimane il laterale spagnolo, ritenuto un’occasione interessante sia per qualità tecniche sia per la possibilità di acquistarlo a costi contenuti. Tuttavia, l’operazione non si presenta semplice. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, il Genoa non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore a parametro zero e sarebbe pronto a tentare il tutto per tutto per blindarlo. Nei prossimi giorni, infatti, la dirigenza rossoblù avrebbe in programma un incontro con gli agenti di Martin per discutere un nuovo accordo.

Il nodo principale riguarda l’ingaggio. Aaron Martin attualmente percepisce circa 900 mila euro netti a stagione, mentre la sua richiesta per firmare un nuovo contratto supererebbe quota un milione di euro. Una cifra non proibitiva, ma comunque significativa per gli standard del Genoa, che dovrà valutare con attenzione costi, durata del nuovo accordo e prospettive future del giocatore.

All’interno del contratto dell’esterno spagnolo sarebbe inoltre presente un’opzione di rinnovo automatico per un ulteriore anno, ma tale clausola richiederebbe comunque un’intesa tra le parti sull’adeguamento economico. Senza un accordo, il rischio per il club ligure sarebbe quello di perderlo in estate senza incassare nulla, scenario che aumenterebbe le possibilità di un affondo della Lazio già a gennaio.

Parallelamente, il Genoa guarda avanti e si prepara a coprirsi nel caso in cui Martin decidesse di cambiare aria. Il club avrebbe messo nel mirino Devier Machado, terzino colombiano di 32 anni attualmente in uscita dal Lens. Una mossa che potrebbe rappresentare sia un’alternativa che un indizio sulle strategie rossoblù.

In questo contesto, il calciomercato della Lazio continua a osservare con grande interesse l’evolversi della vicenda. Sarri e la dirigenza biancoceleste sono alla ricerca di un esterno sinistro affidabile, capace di fornire qualità e profondità alla manovra. Molto dipenderà dal rifiuto o meno del rinnovo da parte di Martin e dalle richieste economiche del Genoa nel caso di una cessione anticipata.

Per ora, il nome di Aaron Martin resta in cima alla lista dei desideri della Lazio, che potrebbe tentare l’assalto già nei primi giorni di gennaio.

