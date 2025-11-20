Calciomercato Lazio, Martin o Parisi al posto di Tavares? L’ex tecnico biancoceleste non ha assolutamente dubbi

Calciomercato Lazio, Agostinelli si sofferma sulla situazione sulla fascia sinistra con Parisi e Martin candidati per il posto di Tavares

Il tema del calciomercato della Lazio continua ad animare il dibattito attorno al club biancoceleste, soprattutto in vista delle prossime sessioni che potrebbero portare cambiamenti significativi sulle fasce. A intervenire sulla questione è stato Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio ed esperto conoscitore dell’ambiente capitolino, che ai microfoni di Radiosei ha analizzato la situazione legata a Nuno Tavares e ai possibili profili che potrebbero prendere il suo posto.

Il portoghese, arrivato con grandi aspettative, non ha convinto pienamente sotto diversi aspetti, e per questo la società sta valutando alternative credibili. Nel contesto del calciomercato Lazio, Agostinelli ha indicato due nomi che potrebbero entrare nel mirino del club: Fabiano Parisi, attualmente alla Fiorentina, e Aaron Martin, esterno spagnolo con un curriculum già ampiamente consolidato.

Proprio su Aaron Martin, Agostinelli si è soffermato con particolare attenzione, descrivendolo come un giocatore di valore e con caratteristiche utili al sistema biancoceleste. L’ex calciatore ha ricordato il percorso dello spagnolo, iniziato con l’esordio giovanissimo e proseguito con esperienze significative in club come Espanyol e Magonza. Un bagaglio che, secondo Agostinelli, gli ha permesso di maturare una grande consapevolezza tattica e una professionalità ormai pienamente formata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

In ottica calciomercato della Lazio, le qualità tecniche di Aaron Martin vengono viste come un punto di forza: il terzino è agile, dotato di una buona tecnica di base, capace di proporsi offensivamente ma allo stesso tempo disciplinato in fase difensiva. Agostinelli lo ha paragonato, con le giuste proporzioni, a un terzino “alla Jordi Alba”, per la capacità di leggere le situazioni e di risultare determinante negli ultimi metri grazie alla predisposizione all’assist. Un profilo completo, dunque, che potrebbe piacere a un allenatore attento agli equilibri come Maurizio Sarri.

Accanto al nome dello spagnolo, nel calciomercato della Lazio resta sul tavolo anche quello di Parisi. Il laterale della Fiorentina è apprezzato per doti atletiche e intensità, e rappresenterebbe un’opzione altrettanto valida per rafforzare la corsia mancina in caso di addio di Tavares.

Nonostante i tanti nomi circolati, Agostinelli ha ricordato come la scelta finale dipenderà dalle strategie della società e dalle valutazioni tecniche del mister. Di certo, ha concluso, la Lazio dovrà individuare un esterno che garantisca continuità e affidabilità, elementi fondamentali per mantenere competitive le ambizioni stagionali. E il calciomercato della Lazio, ancora una volta, potrebbe essere il terreno su cui costruire il futuro della squadra.