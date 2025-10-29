Calciomercato Lazio, Fabiani ha messo nel mirino quel giocatore di Serie A: lo vuole portare in biancoceleste già a gennaio. Tutti i dettagli!

Calciomercato Lazio: obiettivi e strategie in vista della sessione invernale. Il nome di Martin resta sulla lista di Fabiani.

Manca sempre meno all’apertura della sessione invernale di calciomercato e la Lazio dovrà presto definire le proprie mosse. Come sempre, il club biancoceleste lavora con grande attenzione, cercando di combinare le esigenze tecniche di Maurizio Sarri con le opportunità che il mercato può offrire. Nelle prossime settimane, infatti, sono previsti nuovi incontri tra la dirigenza e il tecnico per stabilire obiettivi, priorità e strategie, sia per l’ingaggio di nuovi giocatori che per eventuali cessioni.

Tra i profili già monitorati da tempo c’è quello di Aaron Martin, terzino sinistro classe 1997 attualmente in forza al Genoa. Come riportato da Alfredo Pedullà, il giocatore piace a Sarri fin da giugno e nelle scorse settimane sono stati effettuati sondaggi per valutare la fattibilità di un eventuale acquisto. Il tempo potrebbe ora giocare a favore della Lazio: con il contratto di Martin in scadenza nel 2026, il Genoa è spinto a valutare un rinnovo, ma la pressione del calciomercato invernale potrebbe rendere l’operazione più concreta per i biancocelesti.

La sessione di calciomercato della Lazio invernale sarà influenzata anche dalle operazioni in uscita. Uno dei nodi principali riguarda Nuno Tavares: la cessione del terzino portoghese potrebbe liberare spazio e risorse per intervenire in entrata, facilitando l’eventuale arrivo di Martin o di altri rinforzi richiesti da Sarri. La società continua quindi a monitorare attentamente la situazione, cercando di trovare il giusto equilibrio tra investimenti e opportunità di mercato.

Nonostante al momento il club non possa ancora operare concretamente sul mercato, la programmazione strategica è fondamentale. La Lazio punta a evitare operazioni estemporanee e preferisce muoversi con decisione su giocatori già osservati da tempo, come Martin, in modo da integrare immediatamente nuovi elementi compatibili con il modulo e lo stile di gioco di Sarri.

Oltre al terzino del Genoa, la sessione di calciomercato della Lazio potrebbe portare anche altri rinforzi mirati in attacco o a centrocampo, in base agli sviluppi delle trattative e alle necessità emerse durante il girone d’andata. La priorità resta quella di potenziare la rosa senza compromettere la stabilità finanziaria del club, cercando profili giovani ma già pronti a fare la differenza in Serie A.

In conclusione, la Lazio osserva con attenzione e pianifica ogni mossa. Aaron Martin rimane uno degli obiettivi principali, ma la strategia di mercato del club biancoceleste sarà decisa solo dopo aver chiarito le situazioni in uscita e valutato tutte le opportunità disponibili. Il calciomercato invernale si preannuncia quindi cruciale per il futuro della squadra, con la dirigenza pronta a muoversi al momento giusto per rinforzare la rosa di Sarri. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

