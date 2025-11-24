Calciomercato Lazio, Mandas pronto a lasciare i biancocelesti? Su di lui non c’è solo la Fiorentina

Calciomercato Lazio: Mandas al centro delle strategie biancocelesti e intrecci con la Fiorentina

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi con decisione, e uno dei nomi più discussi in queste settimane è quello del giovane portiere greco Christos Mandas, protagonista di una stagione in forte crescita. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto la società biancoceleste, ma anche la Fiorentina, alla ricerca di un estremo difensore che possa rappresentare il futuro della propria porta. Questo intreccio potrebbe aprire scenari interessanti e operazioni a più livelli, tipiche del calciomercato moderno.

La Fiorentina osserva Mandas con grande interesse poiché deve iniziare a programmare l’eredità di David de Gea, portiere di enorme esperienza ma che ha compiuto 35 anni a novembre. Sebbene lo spagnolo continui a garantire affidabilità, l’età spinge il club di Commisso a valutare con attenzione profili più giovani e dal potenziale importante. Mandas, in questo senso, rappresenta un’opzione concreta, vista la sua crescita costante e la capacità di imporsi nonostante la giovane età.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio potrebbe utilizzare l’interesse per Mandas in un’operazione più ampia, intrecciata con un altro nome caldo: Nicolò Fagioli. Il centrocampista, da tempo nel mirino biancoceleste, viene considerato un possibile rinforzo per il centrocampo del futuro. La Lazio sta infatti valutando come migliorare qualità, dinamismo e profondità della rosa, soprattutto in vista delle prossime stagioni dove l’obiettivo è tornare stabilmente in Europa.

Proprio per questo, l’acquisto di Mandas potrebbe non essere un affare isolato, ma inserirsi perfettamente in un pacchetto di trattative in cui più club avrebbero modo di ottenere vantaggi concreti. L’idea sarebbe quella di collegare l’interesse della Fiorentina per Mandas con il lavoro che la Lazio sta portando avanti per Fagioli, costruendo così un’operazione in grado di soddisfare le esigenze sportive ed economiche di tutte le parti coinvolte.

La dirigenza biancoceleste, in particolare, valuta Mandas come un portiere dal grande margine di crescita, ideale per un progetto che punta sui giovani ma senza rinunciare all’esperienza necessaria nelle competizioni di alto livello. Il portiere greco ha dimostrato personalità, reattività tra i pali e un ottimo senso della posizione, caratteristiche che lo rendono appetibile sia per il presente sia per il futuro.

In conclusione, il Calciomercato Lazio si conferma ricco di scenari e incastri strategici: l’attenzione per Mandas potrebbe diventare la chiave per un’operazione più ampia e vantaggiosa, mentre la corsa al giovane portiere resta uno dei dossier più caldi della sessione.

