Calciomercato Lazio, Mandas verrà ceduto? Idee molto chiare in casa biancoceleste nonostante le polemiche

Calciomercato Lazio: Mandas verso l’addio, idee chiare per il futuro tra pali e plusvalenze. La situazione

Il tema più caldo del Calciomercato Lazio riguarda il futuro di Christos Mandas. Giovedì sera, nella sfida dell’Olimpico contro il Milan, il portiere greco potrebbe esordire per la prima volta in questa stagione con la maglia biancoceleste. Un’occasione importante, certo, ma che non cambierà il destino ormai già tracciato del giovane estremo difensore: il suo futuro sembra lontano da Roma.

Mandas si trova infatti chiuso dalla titolarità indiscussa di Provedel e sente la necessità di giocare con continuità per crescere. Ed è proprio questo uno dei nodi principali che anima il Calciomercato Lazio: da una parte la volontà del portiere di trovare spazio, dall’altra la necessità del club di fare cassa e reinvestire. Sarri, al momento, non lo considera una prima scelta, e la situazione sta portando entrambe le parti a valutare la separazione.

Il valore di Mandas è calato notevolmente negli ultimi mesi. Dai quasi 20 milioni ipotizzati in estate, oggi la valutazione si aggira intorno agli 8 milioni. Restano comunque diversi club interessati, tra Serie A ed estero, a conferma di un potenziale ancora tutto da esprimere. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il Parma lo prenderebbe volentieri in prestito, ma questa soluzione non convince la dirigenza biancoceleste, che ha bisogno di generare una plusvalenza concreta. Non è quindi da escludere che possano arrivare offerte più sostanziose dalla Premier League o dalla Liga: nei mesi scorsi, il Wolverhampton aveva già messo Mandas nel mirino.

Parallelamente, il Calciomercato Lazio si sta muovendo per individuare il possibile sostituto. In cima alla lista ci sono due profili italiani: Filip Stankovic, protagonista al Venezia, e Lorenzo Palmisani, giovane talento del Frosinone. Nomi che rispecchiano la volontà della società di puntare su portieri affidabili e di prospettiva, costruendo un futuro tra i pali che possa garantire stabilità e crescita.

Il quadro è chiaro: Mandas potrebbe lasciare Roma già nelle prossime settimane, mentre la Lazio prepara il terreno per un nuovo numero uno.

