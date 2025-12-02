Calciomercato Lazio, Mandas via per...ecco la lista dei portieri nel mirino della squadra biancoceleste!

Calciomercato Lazio: portieri in movimento, Stankovic e Hermansen nel mirino. La situazione

La Lazio sta valutando attentamente il futuro del proprio reparto portieri, con un occhio particolare a chi potrebbe lasciare la squadra per cercare maggiore continuità tra i pali. Tra i protagonisti di questo scenario c’è il portiere greco, che al momento si trova dietro le gerarchie di Provedel e desidera trovare una squadra dove poter crescere e accumulare minuti importanti.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club biancoceleste potrebbe prendere in considerazione un prestito, con il Parma pronto a farsi avanti per accogliere il giocatore. Tuttavia, la Lazio ha anche l’esigenza di realizzare plusvalenze e potrebbe valutare offerte dall’estero, in particolare dalla Premier League o dalla Liga, campionati che nei mesi scorsi hanno già manifestato interesse, con il Wolverhampton tra le squadre più attive sul mercato.

In parallelo, il club capitolino sta già sondando il terreno per rinforzare la porta. I principali candidati a sostituire il portiere greco sono Filip Stankovic del Venezia e Lorenzo Palmisani del Frosinone, due profili giovani e promettenti, capaci di garantire affidabilità e prospettiva futura. L’attenzione della Lazio non si limita però al solo panorama italiano: nel mirino della società biancoceleste sarebbe finito anche Mads Hermansen, estremo difensore danese attualmente in forza al West Ham. La scelta del nuovo portiere dipenderà sia dal valore economico dell’operazione sia dalla capacità dei giocatori di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra guidata da Sarri.

Il mercato dei portieri diventa quindi un nodo centrale per la Lazio, tra la necessità di valorizzare chi non trova spazio e l’urgenza di individuare rinforzi che possano garantire continuità e affidabilità. La gestione oculata di queste operazioni sarà determinante per la stagione biancoceleste, con l’obiettivo di consolidare un reparto fondamentale per il gioco di Sarri e per il prosieguo della Serie A e delle competizioni europee.

In conclusione, la Lazio si muove con pragmatismo: monitoraggio internazionale, valutazioni economiche e attenzione al rendimento sportivo, tra conferme e nuove opportunità tra i pali.

