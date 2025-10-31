Calciomercato Lazio, Mandas rischia di andare via a gennaio? Ecco la situazione intorno al portiere - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Mandas verso l’addio, il Panathinaikos fa sul serio

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo e, come spesso accade, la strategia della società biancoceleste passerà prima dalle cessioni e solo in seguito dagli acquisti. La priorità, in questo momento, è sfoltire la rosa e liberare spazio per eventuali nuovi innesti. Tra i giocatori destinati a partire, uno dei nomi più caldi è quello di Christos Mandas, giovane portiere greco che potrebbe presto salutare Formello.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul talento ellenico si sarebbe mosso con decisione il Panathinaikos, alla ricerca di un nuovo numero uno affidabile. Il club greco non sarebbe soddisfatto del rendimento dell’ex portiere della Fiorentina, Lafont, e starebbe valutando con grande attenzione il profilo di Mandas, considerato ideale per rinforzare la porta e portare nuova energia al reparto difensivo.

Per la Lazio, l’eventuale cessione di Mandas rientrerebbe perfettamente nella logica del Calciomercato Lazio impostato dalla dirigenza: valorizzare i giovani, garantire plusvalenze e gestire con equilibrio il rapporto tra entrate e uscite. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice. Il portiere ha infatti un contratto lungo e un costo di cartellino non indifferente, che potrebbe rappresentare un ostacolo per il Panathinaikos.

Il ritorno di Maurizio Sarri in panchina ha inoltre cambiato le gerarchie interne: Ivan Provedel è tornato a essere il titolare indiscusso, relegando Mandas al ruolo di secondo. Una situazione che, inevitabilmente, spinge il giovane greco a cercare maggiore spazio altrove. Il richiamo di casa e la possibilità di tornare in patria da protagonista potrebbero essere elementi decisivi per la sua scelta.

Il Calciomercato Lazio, quindi, potrebbe presto registrare una nuova uscita, utile a liberare risorse economiche e aprire nuove opportunità in entrata. La società biancoceleste, come di consueto, sta valutando ogni scenario con attenzione, consapevole che l’equilibrio tra esperienza e prospettiva sarà fondamentale per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

In attesa di sviluppi concreti, Mandas resta uno dei protagonisti più osservati delle trattative biancocelesti. Se il Panathinaikos riuscirà a soddisfare le richieste economiche della Lazio, l’affare potrebbe concretizzarsi già nella prossima finestra di mercato, aprendo così un nuovo capitolo nel Calciomercato Lazio e, forse, anche nella carriera del giovane portiere greco.

