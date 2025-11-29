Calciomercato Lazio, Mandas rimarrà in Italia? Una squadra italiana è pronta a far suo il portiere - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mandas potrebbe ritornare in Italia? Ecco la situazione attuale del portiere biancoceleste

Il Parma si trova a dover sostituire il proprio portiere, Suzuki, fermo per un lungo infortunio, e avrebbe puntato su Christos Mandas, estremo difensore della Lazio, per la prossima sessione di calciomercato Lazio di gennaio 2026. Mandas, infatti, non è più il titolare della squadra biancoceleste, con Ivan Provedel che continua a convincere Sarri con prestazioni solide e costanti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Parma avrebbe chiesto il prestito del portiere greco per coprire l’emergenza tra i pali, ma la Lazio avrebbe rifiutato la proposta. La società biancoceleste, guidata da Lotito, sembra intenzionata a cedere Mandas solo a titolo definitivo, così da ottenere un ritorno economico che possa contribuire a finanziare altre operazioni di calciomercato Lazio.

Questa scelta conferma come la Lazio stia gestendo con attenzione le proprie risorse, privilegiando la valorizzazione dei giovani e la pianificazione strategica delle cessioni. Mandas, dal canto suo, potrebbe avere un’opportunità di crescita in un altro club, ma i piani attuali della società biancoceleste sembrano orientati a massimizzare il valore del giocatore, piuttosto che a concederlo in prestito.

Le cifre discusse confermano questa linea: difficilmente arriveranno offerte pari ai 20 milioni proposti in estate dal Wolverhampton, mentre la valutazione attuale di Mandas si aggira sui 7-8 milioni. Una somma che, in caso di cessione definitiva, permetterebbe alla Lazio di reinvestire sul mercato e rinforzare ulteriormente la rosa, anticipando così mosse strategiche per le prossime sessioni di calciomercato Lazio.

Il caso Mandas dimostra come la Lazio mantenga una gestione attenta dei propri giocatori, con l’obiettivo di bilanciare sviluppo tecnico e sostenibilità economica. Il calciomercato di gennaio sarà un banco di prova fondamentale per il club biancoceleste, in grado di incidere sulle strategie future della società.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO