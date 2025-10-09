Calciomercato Lazio, Mandas fortemente nel mirino di una big italiana. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mandas nel mirino dell’Inter: possibile addio per finanziare i rinforzi richiesti da Sarri

Il calciomercato Lazio inizia a muovere i primi passi in vista della prossima sessione invernale. In un contesto complicato, con il mercato bloccato e i paletti imposti dalle attuali condizioni economiche, la strategia della società biancoceleste si orienta su un principio ormai noto: vendere per comprare. E tra i giocatori in uscita potrebbe esserci Christos Mandas, portiere greco finito nel mirino dell’Inter.

La Lazio sta valutando tutte le opzioni per costruire una rosa più competitiva, come richiesto da Maurizio Sarri, che ha bisogno di rinforzi mirati per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. Tuttavia, senza operazioni in uscita, sarà difficile sbloccare nuovi innesti. Per questo motivo, l’eventuale cessione di Mandas rappresenterebbe una leva importante sul fronte economico del calciomercato Lazio.

Mandas, dopo un avvio promettente, è scivolato alle spalle di Provedel nelle gerarchie di Sarri. L’allenatore non lo considera al momento un titolare, e l’idea di monetizzare dalla sua cessione diventa concreta. La valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che, se confermata, darebbe respiro alle casse biancocelesti.

L’Inter si è recentemente inserita nella corsa per il portiere greco, individuandolo come possibile alternativa per il futuro post-Sommer. I nerazzurri cercano un profilo giovane, con margini di crescita e già esperienze in Serie A. Mandas risponde perfettamente a queste caratteristiche e rappresenta una delle opportunità più intriganti sul mercato italiano.

Ma l’Inter non è sola: anche club esteri, come il Wolverhampton in Premier League, hanno mostrato interesse concreto. Una concorrenza che potrebbe far aumentare ulteriormente il valore del giocatore e offrire alla Lazio un’occasione importante per fare cassa.

Il calciomercato Lazio, dunque, potrebbe partire proprio da un addio. Una cessione strategica per sbloccare le manovre in entrata, dare respiro economico alla società e accontentare le richieste di Sarri, che attende rinforzi a centrocampo e in attacco.

In attesa della riapertura ufficiale del mercato, la Lazio lavora sotto traccia, valutando ogni mossa con attenzione. Il nome di Mandas è solo il primo di una lista di potenziali partenti: il calciomercato Lazio è pronto a entrare nel vivo.