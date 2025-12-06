 Calciomercato Lazio, Maldini arriverà a gennaio?
Calciomercato Lazio, Maldini arriverà a gennaio? Spunta fuori un nuovo grande retroscena

Maldini tra Torino e Lazio: le strategie per il mercato estivo. Il punto intorno al calciomercato dei biancocelesti

Le ultime novità di Calciomercato Lazio riguardano da vicino il futuro di Daniel Maldini, uno dei profili più discussi di questa fase di trattative. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe il Torino guidato da Marco Baroni la squadra attualmente in pole position per assicurarsi il talento classe 2001 nel caso in cui lasci l’Atalanta. La società granata avrebbe infatti manifestato un forte interesse e starebbe valutando seriamente l’ipotesi di portarlo sotto la Mole con una formula particolarmente gradita ai nerazzurri: un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe al giocatore di trovare spazio e continuità, al Torino di aggiungere qualità al suo reparto offensivo e all’Atalanta di mantenere un margine di controllo sul futuro del ragazzo.

Nel frattempo, il nome di Maldini continua a comparire anche nelle discussioni del Calciomercato Lazio, sebbene la posizione dei biancocelesti appaia più defilata rispetto a quella del Torino. Il motivo principale sarebbe legato alle preferenze tecniche di Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste, infatti, vedrebbe in Lorenzo Insigne il profilo ideale per ricoprire quel ruolo nel suo sistema di gioco. La familiarità tattica tra i due, maturata negli anni di Napoli, rende Insigne una scelta naturale per il tecnico toscano, che considera l’ex azzurro più pronto, esperto e funzionale rispetto a Maldini.

Questa preferenza spingerebbe la Lazio a concentrarsi su altre priorità di mercato, in attesa di capire se si creeranno le condizioni per un eventuale affondo su Insigne. Solo dopo aver definito i ruoli ritenuti più urgenti, il club valuterà se tornare su un possibile vice-Zaccagni, ma al momento Maldini non sembra essere in cima alla lista.

Il Calciomercato Lazio, dunque, resta in movimento e aperto a diversi scenari: la pista Maldini non è del tutto chiusa, ma la sensazione è che la società stia seguendo una linea precisa tracciata da Sarri. Tutto dipenderà dalle prossime settimane, dai movimenti degli altri club e dalle scelte dei giocatori coinvolti. La situazione rimane fluida, ma una cosa è certa: la Lazio si muoverà con attenzione per non sbagliare nessun colpo.

