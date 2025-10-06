Calciomercato Lazio: rimpianto Lotito? Poteva guadagnare 45 milioni da questa cessione, ora il giocatore starà a lungo ai box

Un rimpianto da 45 milioni di euro. È quello che, con il senno di poi, tormenta Claudio Lotito e la Lazio. La notizia che Nicolò Rovella dovrà quasi certamente operarsi per risolvere la pubalgia che lo affligge, con un conseguente stop di almeno un mese, getta una luce amara su quella che poteva essere una maxi-cessione estiva.

Come riporta Il Messaggero, in estate, prima che il mercato venisse bloccato, il presidente biancoceleste aveva infatti sul tavolo un’offerta da circa 45 milioni di euro dall’Inter per il suo regista. Il piano di Lotito era chiaro: cedere Rovella, a cui si sarebbe aggiunta la partenza di Castellanos, per creare un tesoretto da reinvestire su giocatori più adatti alle richieste di Maurizio Sarri, che aveva dato il suo benestare all’operazione.

Tutto, però, è stato bloccato sul nascere dall’impossibilità di operare sul mercato in entrata. Una frustrazione confermata dallo stesso Lotito, che prima della partita con il Torino ha parlato a DAZN, svelando l’entità delle mancate operazioni.«Potevo vendere calciatori comprandone altri con plusvalenze di 50 milioni, ma non l’ho fatto perché non potevo acquistare nessun sostituto».

Le sue parole si riferiscono non solo a Rovella, ma anche alle offerte arrivate per Gila e Tavares. La situazione del regista, però, è quella che fa più male. La Lazio si ritrova ora con una doppia beffa: non solo ha perso l’opportunità di incassare una cifra enorme che avrebbe cambiato il volto del suo mercato, ma si ritrova anche a dover fare a meno, per un lungo periodo, di uno dei suoi giocatori più importanti. Un rimpianto che, oggi, pesa come un macigno sul futuro a breve termine della squadra.