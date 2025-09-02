 Calciomercato Lazio, l'opinione di Carlo Nesti sulla campagna acquisti dei biancocelesti - Lazio News 24
Connect with us

News

Calciomercato Lazio, l'opinione di Carlo Nesti sulla campagna acquisti dei biancocelesti

News

Calciomercato Lazio, una situazione da valutare quella di Fares. La situazione

News

Lazio, problemi per Marusic. Cosa è successo durante il ritiro del Montenegro?

News

Calciomercato Lazio, Simic ancora obiettivo concreto della società biancoceleste

News

Calciomercato Lazio, un bilancio completamente da dimenticare. Il punto

News

Calciomercato Lazio, l’opinione di Carlo Nesti sulla campagna acquisti dei biancocelesti

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Napoli-Lazio serie A
Db Napoli 02/09/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio: Nesti boccia la sessione estiva, ma difende la rosa

Il calciomercato della Lazio ha suscitato opinioni contrastanti, e tra gli interventi più significativi figura quello del celebre giornalista Carlo Nesti, intervistato da TMW poco dopo la chiusura della sessione estiva. Nesti ha assegnato alla Lazio un voto insufficiente — un cinque tondo, a suo giudizio un risultato prevedibile vista l’immobilismo imposto su molteplici fronti. Tuttavia, ha anche voluto evidenziare l’elevata qualità della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

In particolare, Nesti ha sottolineato l’assurdo blocco a cui è stato sottoposto il mercato dalla Covisoc, l’organo di controllo sui conti societari. Questa limitazione ha impedito alla Lazio di intervenire su più fronti, costringendo mister Sarri a lavorare con la stessa squadra della stagione precedente. “Lotito è stato bloccato dal Covisoc, per cui Sarri deve lavorare con la squadra della scorsa stagione. Si tratta, comunque, di una rosa di alto livello,” ha commentato il giornalista ([turn0search0]).

Sebbene la valutazione complessiva del mercato sia negativa, Nesti riconosce alla dirigenza “l’investimento” di attenersi ad obiettivi realistici, considerata la necessità di mantenere un equilibrio rigoroso tra entrate e uscite. Tuttavia, questa situazione ha inevitabilmente influito sulle potenzialità di rafforzamento del progetto tecnico.

Per il calciomercato Lazio, la finestra estiva si è chiusa quasi bloccata, con pochi innesti di spessore e senza operazioni in grado di modificare davvero l’organico. È emersa la difficoltà nel programmare nuovi arrivi o sacrifici strategici, oltre all’urgenza di rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario.

Resta dunque forte l’attenzione per la sessione di gennaio. A quel punto, il club potrà finalmente muoversi con maggiore libertà, qualora la situazione finanziaria lo consentirà. Nesti e altri osservatori sottolineano che, nonostante lo stop estivo, la Lazio ha davanti a sé una finestra decisiva che potrebbe diventare cruciale per completare e rafforzare la rosa.

In definitiva, il giudizio sul calciomercato Lazio è ambivalente: zero sufficiente, ma una base solida. La speranza è che, prima del prossimo giro di affari, si possa lavorare con maggiore margine e uno sguardo più realistico sugli obiettivi da raggiungere.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.