Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek vicino ai biancocelesti? Spunta fuori una nuova indiscrezione per gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek apre al trasferimento: il centrocampista pronto a ridursi l’ingaggio per ritrovare Sarri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il mercato della Lazio potrebbe presto regalare una suggestione di grande spessore internazionale. Ruben Loftus-Cheek avrebbe infatti manifestato la propria disponibilità a trasferirsi in biancoceleste, aprendo a uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava difficile da concretizzare. Il centrocampista inglese è attualmente in uscita dal Milan e rappresenta un profilo di assoluto valore per rinforzare la mediana della Lazio in vista della prossima stagione.

La Lazio osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole delle qualità tecniche e fisiche di Loftus-Cheek. Il classe 1996, forte di un’esperienza importante maturata tra Premier League, Serie A e competizioni europee, conosce molto bene il campionato italiano e potrebbe inserirsi rapidamente nei meccanismi tattici biancocelesti. Il suo nome, non a caso, è tornato a circolare con insistenza in orbita Lazio, soprattutto per il legame con Maurizio Sarri.

L’aspetto economico resta però centrale nella trattativa. Loftus-Cheek percepisce attualmente uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione, cifra elevata per i parametri della Lazio. Tuttavia, proprio su questo punto emerge la notizia più rilevante evidenziata dal quotidiano romano: il calciatore sarebbe disposto a venire incontro al club, accettando di spalmare l’ingaggio su più stagioni pur di vestire la maglia biancoceleste. Una scelta che dimostra la volontà del giocatore di rimettersi al centro di un progetto tecnico che lo valorizzi.

Determinante sarebbe proprio la figura di Sarri, con cui Loftus-Cheek ha già lavorato in passato al Chelsea. Il rapporto di stima reciproca e la conoscenza del sistema di gioco del tecnico toscano rappresentano un fattore chiave che potrebbe spingere la Lazio ad affondare il colpo. Il centrocampista inglese, infatti, si adatterebbe perfettamente alle richieste tattiche di Sarri, garantendo fisicità, inserimenti e qualità in fase di costruzione.

Nei prossimi giorni la Lazio continuerà a valutare la fattibilità dell’operazione, tra incastri economici e strategie di mercato. La sensazione è che, con la giusta formula, l’ipotesi Loftus-Cheek possa trasformarsi da semplice suggestione a concreta opportunità per rafforzare il centrocampo biancoceleste.

