Calciomercato Lazio, Gila cresce e convince. Diletta Leotta svela il club interessato al difensore biancoceleste ex Real Madrid!

 Calciomercato Lazio, svelato il club interessato a Gila!
Gila
Gila

Calciomercato Lazio, Mario Gila tra i migliori di Sarri: il difensore spagnolo nel mirino dei top club, ma il rinnovo è bloccato

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo un avvio complicato di campionato, ha trovato finalmente equilibrio e solidità. Il tecnico biancoceleste ha lavorato con attenzione sul reparto difensivo, trasformando la retroguardia – un tempo colabrodo sotto la gestione Baroni – in un punto di forza. Tra i protagonisti di questa rinascita c’è senza dubbio Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, alla sua quarta stagione con l’aquila sul petto.

Le sue prestazioni sono in costante crescita: sempre tra i migliori in campo in questa prima parte di stagione, Gila si è guadagnato la fiducia di Sarri e l’interesse di diverse big europee. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2027, ma la situazione societaria e il blocco del mercato hanno impedito finora l’apertura di una trattativa per il rinnovo. Una condizione che preoccupa Formello, poiché tra venti mesi il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero, un rischio che il club biancoceleste non può permettersi.

L’interesse dell’Inter e le parole di Diletta Leotta

Della situazione di Gila si è parlato anche negli studi di DAZN, dove Diletta Leotta ha ricordato l’importanza del difensore all’interno del progetto di Sarri, sottolineando al tempo stesso le attenzioni che sta attirando sul mercato. Il volto del canale ha svelato il forte interesse dell’Inter per l’ex Real Madrid, con i nerazzurri pronti a valutare un affondo nell’estate 2026 per portarlo ad Appiano Gentile.

La Lazio, dal canto suo, spera di risolvere presto i problemi legati al bilancio per poter tornare a discutere i rinnovi dei giocatori chiave. L’obiettivo è chiaro: blindare Mario Gila, oggi pilastro difensivo e simbolo di una squadra che ha ritrovato stabilità, ma che rischia di perdere uno dei suoi uomini più preziosi se non arriverà presto un accordo.

