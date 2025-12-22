Calciomercato Lazio, ritorni e occasioni per l’attacco: Keita e Ioannidis tornano d’attuali per la sessione di gennaio. Ecco quali sono i piani dei biancocelesti

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Un detto che sembra adattarsi perfettamente alla situazione offensiva della Lazio, alla ricerca di nuove soluzioni per aumentare il peso specifico in zona gol. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, due nomi del passato biancoceleste – in senso diretto o solo sfiorato – potrebbero tornare utili: Keita Baldé Diao e Fotis Ioannidis.

Il primo è un volto ben noto a Formello. Keita, esterno offensivo senegalese cresciuto nel vivaio laziale, è attualmente in forza al Monza. Il club brianzolo non vorrebbe privarsene, anche perché è pienamente coinvolto nella corsa alla promozione in Serie A. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe incidere in maniera decisiva: Keita tornerebbe volentieri alla Lazio e la sua disponibilità al rientro rappresenta un fattore da non sottovalutare. Dal punto di vista tecnico, potrebbe essere una soluzione funzionale come vice Zaccagni, con un ulteriore vantaggio regolamentare legato alla possibilità di inserirlo nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio.

Diversa ma altrettanto interessante la pista che porta a Fotis Ioannidis, centravanti greco classe 2000. L’attaccante, cercato in passato dalla Lazio, si è trasferito in Portogallo la scorsa estate allo Sporting Lisbona, che ha investito circa 22 milioni di euro per strapparlo al Panathinaikos. Fin qui, però, Ioannidis ha trovato poco spazio e il suo minutaggio è rimasto limitato.

Proprio questo scenario potrebbe aprire uno spiraglio per la Lazio. L’idea sarebbe quella di impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che lo Sporting Lisbona sarebbe disposto a valutare. Una soluzione che consentirebbe ai biancocelesti di rinforzare il reparto offensivo senza un esborso immediato elevato, puntando su un attaccante giovane ma già abituato a pressioni e responsabilità.

Tra ritorni suggestivi e occasioni di mercato, la Lazio riflette. Keita e Ioannidis rappresentano profili diversi, ma entrambi potenzialmente utili per risolvere i problemi di finalizzazione che stanno accompagnando la squadra in questa fase della stagione.

