Calciomercato Lazio, Keita Balde potrebbe ritornare alla corte biancoceleste? La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Keita Balde potrebbe tornare a Formello a gennaio

Il Calciomercato Lazio si prepara a gennaio con alcune scelte strategiche che potrebbero influenzare il futuro della squadra. I problemi emersi nel corso della stagione spingono la società a valutare opzioni concrete per rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sul bilancio. Tra le piste più interessanti c’è il possibile ritorno di Keita Balde, attualmente in forza al Monza. Nonostante i 30 anni, il giocatore rappresenta un’opzione low cost e di grande valore tecnico, soprattutto perché è un prodotto del vivaio biancoceleste.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Keita Balde sarebbe disponibile a tornare alla Lazio e qualche giorno fa ha già visitato il centro sportivo di Formello, segnale chiaro di un interesse reciproco tra giocatore e società. Dal punto di vista regolamentare, il suo reinserimento in squadra sarebbe vantaggioso: non occuperebbe alcun posto nella lista degli Over 22, permettendo a Sarri di avere maggiore libertà nella gestione della rosa.

Il possibile ritorno di Keita è uno dei temi più caldi del Calciomercato Lazio, ma non è l’unico. Il tecnico biancoceleste ha infatti manifestato chiaramente di aspettare l’arrivo di Insigne, per il quale sarebbe già stato trovato un accordo di massima. La dirigenza dovrà quindi valutare attentamente se inserire Keita nella rosa a gennaio senza compromettere altri movimenti in entrata, considerando le priorità tattiche e finanziarie del club.

Il ritorno di un ex come Keita Balde rappresenterebbe non solo un rafforzamento tecnico, ma anche un valore simbolico per la Lazio, capace di richiamare entusiasmo tra i tifosi e rinforzare il legame con il vivaio. In sintesi, il Calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia vivace e ricco di decisioni importanti, tra operazioni low cost e colpi di qualità mirati a completare una rosa già competitiva sotto la guida di Sarri.

