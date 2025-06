Calciomercato Lazio, la Juventus su Provedel? Ecco cosa filtra sul futuro dell’estremo difensore

Calciomercato Lazio, Provedel prossimo alla cessione alla Juventus? Ecco le ultime sull’ex portiere dello Spezia

Il campionato di Serie A è finito e bisogna tirare le somme della stagione e valutare quali giocatori potrebbero essere ceduti sul calciomercato Lazio. Tra i candidati c’è il portiere Ivan Provedel, delegato alla panchina dopo l’affermazione del greco Mandas come titolare.

Tuttavia sono in arrivo novità importante per l’ex estremo difensore dello Spezia il quale, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe interessata al giocatore. Il motivo sarebbe il contratto in scadenza nel 2027 di Michele Di Gregorio. Non solo il biancoceleste nella lista dei bianconeri che tengono d’occhio anche i nomi di Caprile e di Milinkovic-Savic come piani B.