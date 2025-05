Calciomercato Lazio, Ferran Jutglà del Brugge è un obiettivo per l’attacco: le ultime sul belga

Calciomercato Lazio, biancocelesti piombano su Ferran Jutglà del Brugge: gli aggiornamenti di oggi da Formello

Il calciomercato Lazio non è ancora decollato ma ci sono già diversi nomi che fanno gola alla società capitolina. L’ultimo di questi, confermato poi dal portale spagnolo Estadio Deportivo, è Ferran Jutglà, attaccante belga del Brugge in scadenza di contratto.

Il centravanti è valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro e potrebbe essere il prossimo colpo dei capitolini. Tuttavia i biancocelesti non sono gli unici a seguire da vicino questo profilo in quanto, su di lui, c’è forte anche la pressione del Girona che vorrebbe portarlo in Spagna per la prossima stagione. Vedremo cosa gli riserverà il suo futuro, se la Liga Spagnola o la Serie A.