Calciomercato Lazio, le ipotesi per gennaio: Insigne e Ilic i nomi principali per Sarri! Gli scambi l’arma in più per rafforzare la squadra biancoceleste nel girone di ritorno

Calciomercato Lazio, le ipotesi per gennaio: Insigne e Ilic i nomi principali per per rafforzare la squadra di Sarri in vista del girone di ritorno

Il calciomercato di gennaio per la Lazio si concentrerà su due obiettivi principali: Lorenzo Insigne e Ivan Ilic. L’ex capitano del Napoli ha lasciato intendere che ci siano sviluppi in corso, affermando: “Qualcosa bolle in pentola, ma non posso dire di più”.

Anche il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, non ha escluso l’operazione prima della partita contro il Milan, dichiarando: “Va valutato nella logica degli over, anche in base alle nuove norme Figc. Ci sono molte variabili da considerare”. Queste parole alimentano le voci su un possibile arrivo di Insigne, che, dopo aver lasciato la MLS, potrebbe tornare in Serie A.

Per quanto riguarda Ilic, la Lazio sta lavorando a uno scambio con il Torino che coinvolge Noslin. Il club granata è disposto a cedere il centrocampista, ma solo se riusciranno a liberare un posto in attacco. Ilic non è considerato incedibile, e la sua cessione resta una richiesta specifica di Maurizio Sarri. L’operazione potrebbe concretizzarsi con un prestito fino a giugno e diritto di riscatto, ma resta da definire l’accordo tra i due club.

In uscita, c’è anche Belahyane, mentre Sarri attende un altro regista per completare il reparto. Con Rovella e Cataldi che rientreranno a inizio gennaio, il tecnico biancoceleste ha comunque bisogno di un’alternativa in più per rinforzare il centrocampo, soprattutto in vista delle sfide decisive del resto della stagione.

