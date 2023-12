Gila-Lazio, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: l’ha chiamato Ancelotti

Gila-Lazio, spunta la clamorosa indiscrezione dalla Spagna: ci pensa il Real Madrid di Ancelotti. La situazione

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna e ripresa da Il Messaggero sul calciomercato Lazio in uscita.

Il Real Madrid, per tamponare l’emergenza difensiva, avrebbe sondato il terreno per Mario Gila per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Per Sarri , dopo un inizio da separato in casa, il centrale è incedibile.