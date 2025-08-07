Calciomercato Lazio: Inter ancora su Rovella. Ma ecco la mossa di Fabiani per mettere in chiaro il futuro del centrocampista

l giro d’Italia di Gennaro Gattuso continua: oggi il nuovo CT della Nazionale fa tappa a Formello, il centro sportivo della Lazio, per incontrare Maurizio Sarri. L’obiettivo di Gattuso è duplice: da un lato, creare un clima sereno e collaborativo con tutti gli allenatori di Serie A; dall’altro, visionare da vicino i giocatori che potrebbero far parte del suo gruppo in vista delle delicate gare di qualificazione ai Mondiali di settembre.

L’attenzione di Gattuso è focalizzata in particolare su Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 è già entrato nel giro azzurro e il CT lo considera una pedina fondamentale per il futuro della mediana italiana. La visita a Formello sarà un’occasione per valutare la sua crescita e l’impatto che il ritorno di Sarri sta avendo sulle sue prestazioni. Fin dal suo arrivo a Roma, Rovella è diventato un elemento imprescindibile per la Lazio, una crescita che non è passata inosservata.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’Inter continua a monitorare il giocatore con grande interesse, pronta a farsi avanti a fine mercato in caso di cessioni importanti. Tuttavia, la Lazio ha già ribadito la sua ferma volontà di non cedere Rovella, considerato un pilastro del progetto tecnico. La dirigenza biancoceleste ha comunicato all’agente del giocatore l’intenzione di tenerlo a ogni costo, spegnendo sul nascere ogni possibile trattativa. La visita di Gattuso a Formello non farà che confermare la centralità di Rovella, non solo nel progetto Lazio, ma anche in quello della nuova Nazionale.