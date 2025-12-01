Calciomercato Lazio, Insigne salta? Fabiani frena la trattativa per quel motivo. Ecco la situazione attuale

Calciomercato Lazio: Fabiani frena su Insigne, serve chiarezza sulle norme FIGC prima di procedere

Nel pieno delle discussioni sul Calciomercato Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha scelto la via della prudenza riguardo al possibile arrivo di Lorenzo Insigne. Il nome dell’ex capitano del Napoli continua infatti a rimbalzare con forza nell’ambiente biancoceleste, alimentando sogni e speculazioni, ma Fabiani ha voluto riportare il dibattito entro confini più concreti e soprattutto regolamentari.

«L’eventuale arrivo di Insigne va inquadrato anche in base alle ultime normative della FIGC. Bisogna fare delle valutazioni, sono tante le tematiche da tener presenti», ha spiegato il ds, sottolineando come il Calciomercato Lazio debba prima fare i conti con i nuovi parametri imposti dalla Federazione, soprattutto riguardo alla composizione delle liste e ai limiti finanziari.

Una frenata ponderata, che arriva in un momento cruciale per la società. La Lazio, infatti, si trova a dover effettuare una valutazione approfondita sulle proprie risorse, analizzando le voci in entrata e in uscita per capire se ci siano spazi reali per un’operazione complessa come quella che porterebbe Insigne a Formello. Non si tratta solo di un discorso economico, ma anche strutturale: l’inserimento di un over 22 deve combaciare con le necessità tecniche e con gli slot liberabili nella rosa.

Il Calciomercato Lazio, dunque, si muove tra ambizione e cautela. L’arrivo di un giocatore del calibro di Insigne porterebbe qualità, esperienza e personalità, ma al tempo stesso costringerebbe la società a un riassetto interno, valutando possibili cessioni o uscite momentanee per mantenere l’equilibrio richiesto dalle norme federali.

Fabiani, in questo scenario, recita il ruolo di garante: tiene alto l’interesse, senza però creare illusioni premature. Le sue parole sono un invito alla razionalità in una fase in cui la tifoseria è comprensibilmente attratta dall’idea di un colpo mediatico e tecnico.

Il messaggio è chiaro: prima di affondare il colpo, servirà un’analisi scrupolosa. Il Calciomercato Lazio è aperto a possibilità importanti, ma verrà gestito nel rispetto delle regole e delle reali capacità operative del club. Solo dopo aver concluso questi passaggi, l’eventuale approdo di Insigne potrà diventare davvero una strada percorribile.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO