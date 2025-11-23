Calciomercato Lazio, Insigne ancora obiettivo dei biancocelesti: per l’attaccante possibile ritorno in Italia dopo l’esperienza Usa e intanto viene avvistato in uno stadio!

Calciomercato Lazio, Insigne ancora obiettivo dei biancocelesti: possibile il ritorno in Italia e intanto viene avvistato in uno stadio!

Lorenzo Insigne resta uno dei profili più concreti per il calciomercato della Lazio, con Maurizio Sarri deciso a intervenire sul reparto esterni per innalzare qualità ed esperienza. Il tecnico biancoceleste, che conosce profondamente l’attaccante grazie ai trascorsi condivisi al Napoli, lo aveva indicato già la scorsa estate come rinforzo ideale. Allora il blocco delle operazioni aveva frenato ogni trattativa, ma con il possibile sblocco – almeno a saldo zero – previsto per gennaio, il nome di Insigne è tornato con forza sul tavolo della dirigenza.

Nel frattempo l’ex capitano del Napoli si sta allenando intensamente per farsi trovare pronto. E un indizio significativo è arrivato durante il primo tempo di Napoli–Atalanta, quando le telecamere di Sky Sport hanno inquadrato Insigne in tribuna al Diego Armando Maradona. Presenza legata senza dubbio all’affetto verso il club che lo ha consacrato, ma che alimenta anche scenari di mercato: impossibile escludere che abbia colto l’occasione per osservare da vicino anche l’Atalanta, attualmente rivale diretta della Lazio in classifica.

Il possibile ritorno in Serie A, dopo tre anni e mezzo lontano dal campionato – tre stagioni al Toronto FC in MLS e sei mesi da svincolato – presenta inevitabili incognite. La tenuta fisica e il ritmo partita saranno da verificare, ma Sarri confida ancora nella qualità di un calciatore che in passato definì «il miglior giocatore italiano».

E nel weekend in cui anche Federico Bernardeschi è tornato al gol in Serie A dopo l’esperienza nordamericana, immaginare un grande rientro per un altro campione d’Europa 2021 non appare affatto utopia. La Lazio osserva, Insigne scalpita: gennaio potrebbe essere il mese decisivo.