Calciomercato Lazio, Insigne spinge per il grande ritorno. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Insigne spinge per il grande ritorno. Ecco la situazione attuale

21 minuti ago

Esultanza Insigne

Calciomercato Lazio: Insigne spera nel ritorno con Sarri, ma Lotito prende tempo

Il Calciomercato Lazio continua a tenere banco con diverse trattative in sospeso, tra cui quella che riguarda da vicino Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex capitano del Napoli è in attesa di una chiamata da parte della dirigenza biancoceleste. Dopo aver rifiutato offerte da club come Parma e Sassuolo, Insigne punta tutto su un possibile ritorno in Serie A, ma con una maglia ben precisa: quella della Lazio.

Il fantasista napoletano spera di poter ritrovare Maurizio Sarri, allenatore con cui ha condiviso alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera ai tempi del Napoli. Il tecnico toscano ha già dato il suo benestare all’eventuale arrivo di Insigne a Formello, riconoscendone il valore tecnico e la conoscenza del suo sistema di gioco. Tuttavia, nel contesto attuale del Calciomercato Lazio, il via libera definitivo tarda ad arrivare.

Le perplessità principali sembrano provenire dalla coppia Lotito-Fabiani. Il presidente biancoceleste e il direttore sportivo non hanno ancora espresso un interesse concreto per l’operazione, considerata complessa sotto diversi aspetti, a partire dall’ingaggio del calciatore fino alla sua condizione fisica dopo l’esperienza non esaltante in MLS.

Nonostante l’incertezza, Insigne non ha ancora perso le speranze. Il giocatore crede che le porte della Lazio non siano del tutto chiuse e si dice pronto ad attendere una risposta concreta anche nei prossimi mesi. La sua intenzione è quella di restare in forma e farsi trovare pronto per gennaio, quando si riaprirà la finestra invernale di mercato.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio prosegue su più fronti. La società è impegnata nella ricerca di profili giovani e funzionali alla visione tecnica di Sarri, ma resta comunque aperta a colpi d’esperienza, se le condizioni economiche lo permetteranno.

In sintesi, il sogno di Insigne di vestire la maglia della Lazio è ancora vivo, ma molto dipenderà dalla volontà di Lotito di fare uno sforzo in più. Fino ad allora, il nome di Insigne continuerà a circolare tra le notizie più calde del Calciomercato Lazio.

