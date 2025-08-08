Calciomercato Lazio: perché Insigne è stato scartato. Il club biancoceleste ha chiuso la porta al possibile arrivo dell’ex Napoli

L’avventura di Lorenzo Insigne in Major League Soccer con il Toronto FC è giunta al capolinea, ma un suo romantico ricongiungimento con Maurizio Sarri, al momento, non si concretizzerà. A chiudere definitivamente la porta a questa suggestione di mercato è stato il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, che ha spiegato la nuova filosofia del club.

La nuova filosofia della Lazio: puntare sui giovani

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il dirigente biancoceleste ha chiarito che, pur nutrendo grande rispetto per un campione come Insigne, la strategia della Lazio è ora orientata verso profili differenti. La società, sotto la sua guida, intende “andare alla scoperta di giovani elementi e non di trentenni”. Questa nuova “linea verde” è il parametro fondamentale su cui si baserà la costruzione della squadra del futuro, una politica che di fatto esclude l’arrivo di giocatori anagraficamente esperti, per quanto talentuosi.

Le parole di Fabiani: «Insigne non rientra nei parametri»

Fabiani ha affidato a parole nette e inequivocabili la posizione del club, elogiando al contempo un altro veterano già presente in rosa, Pedro, ritenuto un esempio da seguire. Ecco la sua dichiarazione completa:

«Più suggestione che altro. Noi abbiamo riconfermato Pedro, e lo farei per altri dieci anni, è un uomo spogliatorio e professionista dentro e fuori dal campo. Ma io voglio andare alla scoperta di giovani elementi e non di trentenni. Il mio modo di operare è rivolto ai giovani quindi tutto rispetto per Insigne ma credo che non rientri nei parametri di costruzione della Lazio».

Piena fiducia in Pedro

Con la sua dichiarazione, Fabiani ha quindi blindato la posizione di Pedro, rinnovandogli pubblicamente la fiducia e confermandolo come punto di riferimento, per professionalità e leadership, all’interno dello spogliatoio. La Lazio, dunque, non aggiungerà un altro “trentenne” di talento al suo attacco, preferendo concentrare le proprie risorse sulla crescita e la scoperta di nuovi profili per il futuro.