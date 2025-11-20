Calciomercato Lazio, quel giornalista fa il punto sull’arrivo di Insigne e sulle altre possibili trattative

Calciomercato Lazio: accordo vicino con Insigne, Petrucci conferma i contatti. Il giornalista si è soffermato anche su altre situazioni

Il calciomercato Lazio continua a entrare nel vivo e, nelle ultime ore, uno dei nomi più discussi è quello di Lorenzo Insigne. A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare non solo le scelte tecniche di Maurizio Sarri, ma soprattutto le strategie future del club biancoceleste.

Situazione in campo: rientri e ballottaggi

Petrucci ha iniziato valutando lo stato della rosa di Sarri, alle prese con alcuni rientri fondamentali. Tra questi, quello di Boulaye Dia, atteso in gruppo già oggi per svolgere lavoro atletico e verosimilmente pronto a tornare titolare domenica. Un recupero importante, considerando le difficoltà offensive mostrate nelle ultime settimane.

Il giornalista si è poi soffermato su Noslin, sottolineando come l’attaccante non sia ancora riuscito a convincere Sarri. Il motivo principale, secondo Petrucci, è la mancanza di una collocazione tattica definita e la percezione che il giocatore non abbia ancora raggiunto il livello di completezza richiesto dal tecnico.

Altro nodo riguarda la possibile reintegrazione in lista di Dele-Bashiru. Petrucci ha chiarito che allo stato attuale non c’è alcuna intenzione di utilizzare l’ultimo slot disponibile per riavere il centrocampista solo per tre partite, soprattutto in un reparto già ben coperto. Una scelta che conferma come il calciomercato Lazio sarà determinante anche per fare chiarezza sugli esuberi e sulle gerarchie interne.

Insigne-Lazio: accordo economico raggiunto

Il passaggio più significativo dell’intervento di Petrucci riguarda però il mercato in entrata. Il giornalista ha confermato che Lorenzo Insigne avrebbe già trovato un’intesa con la società biancoceleste per quanto riguarda l’ingaggio: una cifra poco inferiore ai due milioni di euro a stagione.

Il ruolo di Maurizio Sarri è stato decisivo nel dialogo tra le parti. L’allenatore, che ha già lavorato con Insigne ai tempi del Napoli valorizzandolo al massimo, avrebbe espresso con forza la volontà di portarlo a Roma per aggiungere qualità, esperienza e leadership sul fronte offensivo. Secondo Petrucci, la Lazio sarebbe pronta ad accontentarlo, confermando come l’ex capitano azzurro rappresenti una priorità concreta del calciomercato Lazio.

Un colpo di esperienza per il progetto di Sarri

L’eventuale arrivo di Insigne potrebbe rivelarsi molto più di una semplice operazione di mercato: la Lazio cerca personalità, tecnica e capacità di leggere le partite nei momenti cruciali. Un profilo come quello del campione d’Europa risponderebbe perfettamente a queste esigenze, arricchendo un progetto tecnico che punta a consolidarsi in Italia e in Europa.

Il calciomercato Lazio, insomma, è pronto a regalare un colpo che potrebbe cambiare volto alla stagione biancoceleste. Sarà ora la società a dover trasformare l’accordo economico in una trattativa definitiva.