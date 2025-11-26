Calciomercato Lazio, Insigne verso Napoli? Manna chiarisce la situazione dell'ex capitano partenopeo e il suo possibile ritorno: «Abbiamo parlato con Lorenzo...»

Calciomercato Lazio: Insigne, svincolatosi dopo l’esperienza al Toronto FC, potrebbe tornare in Serie A. La Lazio di Sarri in pole, ma il Napoli lo valuta. Le parole di Manna

Il futuro di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo aver lasciato il Toronto FC in estate, è in bilico. L’esterno italiano ha diverse opzioni per il suo futuro, con la Lazio di Maurizio Sarri in pole position per ingaggiarlo, ma si è riaccesa anche la possibilità di un ritorno al Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, ha parlato del possibile ritorno di Insigne ai microfoni di Sky Sport, prima della gara di Champions League contro il Qarabag.

IL POSSIBILE RITORNO A NAPOLI – «Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte…».

Intanto, la Lazio rimane in prima fila per ingaggiare l’ex capitano del Napoli, cercando di inserirlo nel proprio progetto. Sarri ha sempre avuto stima di Insigne, e la possibilità di rivederlo sotto la sua guida a Roma potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La situazione, quindi, resta aperta e la decisione definitiva sul futuro di Insigne potrebbe arrivare nelle prossime settimane.