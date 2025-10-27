Calciomercato Lazio, Insigne può arrivare ad una sola condizione e non è economica! Ecco perché il suo trasferimento a Roma è bloccato

Calciomercato Lazio, Insigne può arrivare a gennaio! Trasferimento bloccato da una questione burocratica. Ecco cosa serve

La Lazio, Maurizio Sarri e i suoi tifosi si godono la vittoria contro la Juventus, ma l’attenzione resta focalizzata su un tema cruciale: il mercato di gennaio. Nonostante la soddisfazione per i risultati ottenuti in campo, la squadra biancoceleste è consapevole che c’è ancora spazio per migliorare, in particolare nel reparto offensivo.

Tra i nomi più ricorrenti nelle discussioni, c’è sempre Lorenzo Insigne, che da mesi rimbalza tra la testa di Sarri e le mura di Formello. Tuttavia, le posizioni all’interno della società sembrano divergenti: Maurizio Sarri è favorevole a un suo arrivo, mentre il direttore sportivo Mauro Fabiani preferirebbe concentrarsi su profili più giovani. Nonostante questa differenza di vedute, Sarri ha la possibilità di essere accontentato, con il tecnico che punta a insistere sull’attacco e migliorare la qualità della squadra.

Per quanto riguarda Insigne, Sarri non ha mai nascosto il suo interesse per l’esterno napoletano, ma ci sono alcune difficoltà da superare. Il Corriere dello Sport sottolinea che non ci sono problemi economici o contrattuali: si parla di un accordo di sei mesi con un’opzione per un altro anno. Tuttavia, l’intoppo riguarda la lista degli over. Al momento, tutti i posti disponibili sono occupati, e con il reintegro di Basic, che si è guadagnato un posto in prima squadra, le opzioni si restringono ulteriormente. Attualmente, restano fuori Dele-Bashiru, su cui Fabiani punta ancora, e Gigot, che potrebbe essere ceduto.

Tutto dipenderà dalla strategia in uscita, poiché la Lazio dovrà decidere chi lasciare partire per fare spazio ai rinforzi richiesti da Sarri. gennaio si avvicina, e il mercato potrebbe diventare decisivo per le ambizioni della Lazio nella seconda parte di stagione.