Calciomercato Lazio, Insigne chiarisce il suo futuro: «Sono sereno. Ho ancora tanto da dare e spero in questo. Napoli? Sfortunato. Lotta Scudetto con tante squadre»

Calciomercato Lazio, Insigne chiarisce il suo futuro: l’attaccante ex Napoli, attualmente svincolato, ha parlato a Sky Sport

Intervistato da Sky Sport, Lorenzo Insigne, ex attaccante e storico capitano del Napoli, ha parlato del suo futuro il possibile ritorno in Italia con la maglia della Lazio, ma ha anche commentato il momento della squadra azzurra, soffermandosi sulle difficoltà legate agli infortuni, sulla corsa scudetto sempre più equilibrata e sul proprio futuro professionale.

Parole pacate, ma ricche di significato, che confermano il forte legame dell’esterno offensivo con l’ambiente partenopeo.

SUL MOMENTO DEL NAPOLI – «Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono giocatori con un minutaggio molto elevato. Quest’anno, inoltre, c’è stata anche parecchia sfortuna legata agli infortuni, ma sono convinto che il mister saprà uscire anche da questa situazione».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Tante squadre in lotta per lo scudetto? Non mi sorprende: Inter, Milan e Napoli hanno grandi campioni. Sarà un campionato molto combattuto e potranno lottare fino alla fine, ma spero che alla fine possa essere il Napoli a trionfare».

SUL FUTURO E SUL MERCATO – «Mercato? Sono sereno, ho ancora tanto da dare e spero che possa uscire qualcosa».

