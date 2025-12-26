Calciomercato Lazio, via libera agli acquisti: in chiusura il rientro in Italia di Insigne, poi si lavorerà al centrocampo! Questi gli obiettivi principali dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, via libera per gli acquisti ai biancocelesti. In chiusura l’arrivo di Insigne a parametro zero, poi sarà il momento del centrocampo

Il via libera è arrivato: la Lazio può tornare a fare mercato. Il club biancoceleste ha infatti rispettato la soglia dell’80% nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi, ottenendo il placet della nuova Commissione incaricata di esaminare i conti delle società di Serie A. Dopo il blocco totale che aveva paralizzato la sessione estiva, ora la strada è completamente aperta per il mercato invernale.

Il tempo per festeggiare, però, è minimo. Proprio la forzata inattività degli ultimi mesi impone ora una mezza rivoluzione: sono attesi almeno tre o quattro acquisti, accompagnati da un numero simile di cessioni. Il primo innesto potrebbe arrivare già alla riapertura delle liste, fissata per il 2 gennaio, ed è destinato a essere di grande impatto mediatico e tecnico.

Secondo la Gazzetta.it il nome è quello di Lorenzo Insigne, pronto a firmare da svincolato un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva. L’accordo prevede un ingaggio da 1,3 milioni fino a giugno, che salirebbe a circa 2,4 milioni in caso di rinnovo. La trattativa con l’agente Andrea D’Amico è impostata da tempo e manca solo la formalizzazione. Decisivo il richiamo di Maurizio Sarri, con cui Insigne ha vissuto a Napoli le stagioni migliori della sua carriera. In biancoceleste potrebbe indossare il numero 24 e non solo agire da vice Zaccagni: Sarri valuta anche l’ipotesi di utilizzarlo da falso nueve.

Sogno Samardzic e le altre piste

Gli acquisti non si fermeranno a Insigne. La priorità tecnica indicata da Sarri è una mezzala di qualità. Il sogno resta Ruben Loftus-Cheek, ma l’ingaggio elevato e la resistenza del Milan rendono l’operazione complessa. Più percorribile la pista che porta a Lazar Samardzic, oggi all’Atalanta, valutato non meno dei 20 milioni investiti dal club bergamasco. La Lazio studia formule creative, come l’inserimento di Fisayo Dele-Bashiru o un prestito oneroso con riscatto obbligatorio.

Sempre dall’Atalanta piace anche Marco Brescianini, mentre in attacco restano vive le ipotesi Fotis Ioannidis e Keita Baldé, con Valentin Castellanos possibile partente (c’è il Flamengo). In difesa, se dovesse partire Nuno Tavares (interesse dell’Al-Ittihad), il sostituto arriverebbe da Genoa con Aaron Martin o dalla Fiorentina con Fabiano Parisi. Per il ruolo di vice Provedel, infine, resta in pole Nicola Leali in caso di addio di Christos Mandas.

Gennaio sarà quindi un mese chiave: il mercato è sbloccato, ora la Lazio è chiamata a trasformare l’occasione in un vero rilancio tecnico.

