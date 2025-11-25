Calciomercato Lazio, Ilic pronto a vestire la maglia biancoceleste? La situazione non lascia tanti dubbi

Calciomercato Lazio, Ilic potenzierà il centrocampo? La situazione non lascia dubbi in casa biancoceleste

Nel dibattito sempre acceso intorno al Calciomercato Lazio, nelle ultime ore sono arrivate nuove considerazioni da parte di Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste e oggi voce tecnica molto ascoltata. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Rambaudi ha analizzato sia la prossima sfida contro il Milan sia alcune delle operazioni di mercato che coinvolgono la Lazio, con particolare attenzione al possibile scambio Noslin–Ilic con il Torino, tema che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

Parlando innanzitutto del campo, Rambaudi ha commentato le difficoltà e le opportunità della Lazio in vista del match contro il Milan. Secondo l’ex esterno, i rossoneri sono una squadra molto forte ma non priva di difetti: “Il Milan è sicuramente una bella squadra, ma dietro ha dei limiti evidenti. Il fatto che contro l’Inter non abbia preso gol è stato più che altro un episodio”, ha spiegato. Nel suo ragionamento ha coinvolto anche la gestione del centrocampo, fondamentale per una partita di questo livello. Ha poi espresso un parere positivo su Vecino: “A Lecce non mi è dispiaciuto. È entrato nella ripresa e ha dimostrato di essere un giocatore intelligente. Se Cataldi non dovesse farcela, con Vecino guadagni palleggio, ma devi essere più attento nella fase difensiva. Non sono però sicuro che l’uruguaiano abbia pienamente nelle corde questo tipo di lavoro”.

Il discorso si è poi spostato sul Calciomercato Lazio, tema caldissimo alla luce delle nuove norme e delle strategie che la società dovrà adottare nelle prossime settimane. In particolare, Rambaudi ha analizzato il possibile scambio tra Noslin e Ilic, un’operazione che potrebbe modificare radicalmente le prospettive tattiche della squadra. Sul giovane attaccante olandese è stato chiaro: “Noslin in alcune partite può partire anche dal primo minuto, soprattutto quando hai bisogno di attaccare la profondità. Ha caratteristiche precise e se inquadrato bene può diventare un’opzione molto utile. Il gol segnato recentemente può dargli ulteriore fiducia”.

Quanto allo scambio con Ilic, Rambaudi non ha avuto dubbi: “Personalmente lo farei. Ilic è un giocatore che può portare qualità e visione di gioco, e credo che il sistema di Sarri—o comunque la struttura della Lazio attuale—potrebbe valorizzarlo meglio”. Un giudizio netto che alimenta il dibattito sul Calciomercato Lazio, sempre più centrale in una fase di transizione in cui la società sta cercando di costruire una rosa equilibrata e competitiva.

