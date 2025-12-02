Calciomercato Lazio, Ilic sempre nel mirino di Sarri. Cosa serve per sbloccare l’affare biancoceleste?

Calciomercato Lazio: Ilic nel mirino di Sarri per rinforzare il centrocampo. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo con un obiettivo chiaro e definito per rafforzare il reparto centrale: Marko Ilic. Il centrocampista granata ha attirato l’attenzione di Maurizio Sarri, che lo considera un profilo ideale per la sua squadra. Secondo quanto riportato dall’ambiente biancoceleste, il tecnico vede in Ilic tutte le qualità necessarie per integrarsi rapidamente nella rosa e portare dinamismo, equilibrio e capacità di costruzione dal basso.

La società capitolina sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, valutando le modalità migliori per convincere il club di appartenenza del giocatore a cederlo. La volontà della Lazio è chiara: garantire a Sarri un rinforzo di qualità che possa aumentare la competitività della squadra senza stravolgere l’equilibrio del centrocampo. Ilic è considerato adatto sia per affiancare i titolari che per offrire alternative concrete durante la stagione, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati tra campionato e Coppa Italia.

Il dossier Ilic rappresenta uno dei principali punti caldi del Calciomercato Lazio, anche perché la società vuole muoversi con rapidità, evitando di farsi superare da altri club interessati. La strategia del club biancoceleste sembra chiara: monitorare attentamente la situazione contrattuale, sondare la disponibilità del giocatore e trovare la formula più efficace per il trasferimento, che potrebbe concretizzarsi già durante la prossima finestra invernale.

Inoltre, la dirigenza della Lazio valuta anche gli eventuali scambi e cessioni che potrebbero liberare spazio e risorse per completare l’acquisto. L’inserimento di Ilic, secondo Sarri, non sarebbe solo un rinforzo tecnico, ma anche un elemento fondamentale per la continuità del progetto di gioco del tecnico toscano.

In sintesi, il Calciomercato Lazio ruota attorno a Ilic come rinforzo strategico del centrocampo, con l’obiettivo di dare più qualità, equilibrio e alternative tattiche a una squadra già competitiva, pronta a lottare su tutti i fronti nella seconda parte della stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO

Calciomercato Lazio, Ilic sempre nel mirino di Sarri. Cosa serve per sbloccare l'affare biancoceleste? 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.