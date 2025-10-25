Calciomercato Lazio, Insigne e non solo. Sarri mette in lista un altro nome per rafforzare la rosa: ecco chi è l’obiettivo biancoceleste!

Connect with us

Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Calciomercato Lazio, Insigne e non solo. Sarri chiede un attaccante, ma anche un centrocampista per rafforzare la rosa! Ecco il motivo

Maurizio Sarri non ha solo lanciato frecciate alla Lazio, ma ha letteralmente scoccato tutte le frecce dell’arco. Il blocco estivo del mercato ha messo i bastoni tra le ruote al tecnico biancoceleste, rallentando il processo di rifondazione che il Comandante aveva in mente. Ora, dopo mesi di difficoltà, Sarri ha chiesto ufficialmente aiuto alla società, con la speranza che a gennaio arrivi il supporto richiesto.

Sarri non ha richieste irrealistiche, ma punta su calciatori funzionali al suo gioco. Lorenzo Insigne e Ivan Ilic sono i due rinforzi principali per il tecnico toscano. Come riportato da Il Messaggero, Sarri avrebbe identificato in questi due giocatori le priorità per rinforzare l’attacco e il centrocampo.

Insigne, esterno classe ’91 ora svincolato, potrebbe tornare in Italia dopo la sua esperienza in Canada con il Toronto FC. Un ritorno sotto la guida di Sarri, che lo conosce bene dai tempi del Napoli, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ritrovare la forma migliore. Sarri spera di rilanciare il giocatore in una zona di comfort, dove ha già dimostrato il suo massimo potenziale.

Dall’altro lato, Ivan Ilic, mezzala serba del Torino, sembra essere ai margini del progetto di Baroni. Dopo un periodo complicato con i granata, Ilic è stato già accostato alla Lazio durante il primo periodo di Sarri, e chissà che gennaio non rappresenti l’occasione giusta per il trasferimento.

Ora tocca alla Lazio fare la mossa giusta per accontentare le richieste di Sarri, dando a Maurizio Sarri i rinforzi necessari per rimettere in corsa la squadra. Il mercato di gennaio si avvicina e la tensione cresce.

