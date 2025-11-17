Calciomercato Lazio, i biancocelesti valutano le cessioni per gennaio: ecco chi sono i due principali indiziati! Sarri è disposto a sacrificarli per avere rinforzi

Calciomercato Lazio, i biancocelesti valutano le cessioni per gennaio: Sarri pronto a sacrificare questi due nomi per avere rinforzi

Con l’avvicinarsi di gennaio, in casa Lazio sono sempre più calde le questioni relative al mercato, e uno dei temi principali riguarda i giocatori che mister Maurizio Sarri è disposto a cedere. Come riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, tra i profili in uscita ci sono Dele-Bashiru e Tavares, con il club pronto a prendere decisioni in vista della sessione invernale.

Dele-Bashiru: prestazioni deludenti e possibile partenza

Il centrocampista nigeriano Dele-Bashiru, che in passato aveva mostrato segnali di crescita, ha avuto difficoltà a imporsi nella rosa biancoceleste. Dopo essere stato schierato titolare nelle prime quattro partite della stagione, le sue prestazioni incolore e l’infortunio subito lo hanno allontanato dai titolari. La Lazio potrebbe spingere per la sua cessione per finanziare altre operazioni di mercato, ma la decisione finale spetta a Sarri, che potrebbe comunque decidere di reintegrarlo, anche se l’ipotesi appare meno probabile.

Tavares: il declino di un talento mai esploso

Anche la situazione di Nuno Tavares è tutt’altro che chiara. Dopo aver avuto un buon impatto all’inizio della stagione con 8 assist in due mesi, il portoghese ha vissuto un lungo periodo di digiuno, con solo 6 partite da 90 minuti in 13 mesi. Il rendimento in calo ha portato a una riduzione del suo ruolo nella squadra, e ora la Lazio potrebbe decidere di cederlo, nonostante il suo talento. La discesa di Tavares appare lenta ma inesorabile, e la sua partenza potrebbe essere una delle operazioni in vista di gennaio.

Rinforzi in arrivo: le esigenze di Sarri

Sarri ha già indicato alcune priorità per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la squadra. Tuttavia, per fare spazio a nuovi arrivi, la Lazio deve prima liberare spazio nel bilancio, e le cessioni di Dele-Bashiru e Tavares potrebbero essere le mosse giuste per finanziare l’operazione. La Lazio resta in attesa di capire come evolverà la situazione, con Sarri pronto a fare scelte decisive per migliorare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

