Calciomercato Lazio, Guendouzi via? Ecco la situazione attuale della squadra biancoceleste in ottica mercato

Calciomercato Lazio: Guendouzi in uscita per fare cassa, possibile reinvestimento su Fabbian

La Lazio si trova in una situazione delicata sul fronte calciomercato, con la necessità urgente di fare cassa per rispettare i parametri finanziari stabiliti dalla UEFA. In particolare, la società biancoceleste deve ridurre il costo del lavoro allargato sotto la soglia del 70%, una condizione indispensabile per evitare sanzioni. Tra le operazioni più importanti in programma, l’addio di Matteo Guendouzi sembra essere l’opzione più plausibile per alleggerire il bilancio e fare spazio a nuove operazioni in entrata.

Guendouzi in uscita: il valore del francese

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Guendouzi, centrocampista francese arrivato in estate dal Marsiglia, è il principale indiziato a partire per consentire alla Lazio di rientrare nei parametri richiesti. Il suo addio potrebbe fruttare una cifra importante per il club capitolino, con una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. La Lazio spera di ottenere questa somma dalla cessione di Guendouzi, che rappresenterebbe una mossa strategica per sistemare i conti e alleggerire il monte ingaggi.

Come verranno utilizzati i fondi

La vendita di Guendouzi non solo permetterebbe alla Lazio di fare cassa, ma aprirebbe anche la porta a nuovi innesti per rinforzare la rosa. Secondo le fonti, una parte di questi 30 milioni, circa la metà, potrebbe essere immediatamente reinvestita per l’acquisto di Giovanni Fabbian, giovane talento che ha attirato l’attenzione della dirigenza biancoceleste. Fabbian, centrocampista classe 2003, è considerato uno dei prospetti più promettenti in Italia, e la Lazio sta monitorando attentamente la sua situazione. Se il club riuscisse a concludere l’operazione, Fabbian andrebbe a rinforzare un reparto già competitivo, ma che potrebbe necessitare di qualche aggiustamento per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Calciomercato Lazio: la strategia della dirigenza

In questo momento, la Lazio è impegnata in un delicato lavoro di bilanciamento tra esigenze finanziarie e ambizioni sportive. Se da un lato la cessione di Guendouzi rappresenta una necessità economica, dall’altro l’eventuale arrivo di Fabbian dimostrerebbe una volontà di puntare su giovani talenti per il futuro. Il club sta cercando di costruire una squadra competitiva, senza però trascurare l’importanza di rimanere all’interno dei parametri finanziari imposti dalle normative UEFA.

In sintesi, il calciomercato Lazio si prepara a essere movimentato nelle prossime settimane, con la cessione di Guendouzi come primo passo fondamentale per garantire la sostenibilità finanziaria del club e aprire a nuove opportunità sul mercato.

