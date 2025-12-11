Calciomercato Lazio, Guendouzi e un futuro abbastanza incerto con la squadra biancoceleste

Calciomercato Lazio: Guendouzi può partire, Premier League alla finestra e Sarri valuta i sostituti

Il Calciomercato Lazio si prepara a vivere settimane decisive e uno dei nodi principali riguarda il futuro di Matteo Guendouzi, sempre più in bilico dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Il centrocampista francese, insieme all’attaccante Taty Castellanos, rientra infatti nella lista dei possibili sacrificabili per finanziare le operazioni di gennaio. La strategia societaria è chiara: prima di intervenire sul mercato in entrata, servirà fare cassa e liberare spazio tecnico e salariale.

Secondo le ultime indicazioni, la Lazio valuterà attentamente eventuali offerte vantaggiose, soprattutto dall’estero. Il Calciomercato Lazio, infatti, potrebbe accendersi grazie a possibili proposte provenienti dalla Premier League, sempre attenta ai profili di giocatori fisici e dinamici come Guendouzi. In particolare, il Sunderland avrebbe manifestato un interesse concreto. Il tecnico Le Bris conosce molto bene il francese, avendolo allenato ai tempi del Lorient, e avrebbe indicato il suo nome per rinforzare un centrocampo che punta a sostenere la corsa verso l’Europa.

Il club inglese sembra quindi pronto a formalizzare un’offerta, approfittando del momento di flessione del giocatore. Guendouzi, arrivato la scorsa estate dall’Olympique Marsiglia con grandi aspettative, ha avuto un rendimento discontinuo, perdendo centralità nelle rotazioni di Sarri. Parallelamente, l’esplosione di Basic — per il quale è già stato avviato il dialogo per un rinnovo — ha ulteriormente ridotto lo spazio del francese, rendendolo di fatto non più incedibile.

In vista di un’eventuale cessione, il Calciomercato Lazio si sta già muovendo per individuare un sostituto all’altezza. I profili preferiti da Sarri restano Ilic del Torino, mezzala tecnica e versatile, e Fabbian del Bologna, considerato uno dei giovani più promettenti del campionato. Quest’ultimo, però, viene ritenuto incedibile dal club rossoblù, rendendo la trattativa complessa.

Il quadro è dunque chiaro: il Calciomercato Lazio ruoterà attorno alla possibile uscita di Guendouzi, il cui addio potrebbe finanziare l’arrivo di un centrocampista più adatto al progetto di Sarri. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il mercato biancoceleste.

