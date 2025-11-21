Calciomercato Lazio, Guendouzi nel mirino di una big italiana. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Guendouzi nel mirino dell’Inter, cessione possibile solo per offerte top

Il Calciomercato Lazio si infiamma con le prime voci riguardanti Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, pilastro della mediana biancoceleste, continua a essere uno dei gioielli della rosa di Claudio Lotito, ma nelle ultime ore è stato accostato all’Inter, scatenando l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Guendouzi, arrivato alla Lazio con grande entusiasmo, aveva scelto di rimanere in Italia la scorsa estate nonostante le numerose offerte provenienti dall’Inghilterra. La sua capacità di interdizione, la corsa incessante e la visione di gioco lo hanno reso un elemento fondamentale per Maurizio Sarri, che si affida al francese per dare equilibrio e sostanza al centrocampo biancoceleste. Tuttavia, il Calciomercato Lazio non è mai prevedibile, e il nome di Guendouzi è finito sotto i riflettori della Serie A.

Secondo quanto riportato dal portale francese footballclubdemarseille.fr, l’Inter avrebbe messo gli occhi sul centrocampista transalpino. I nerazzurri, alla ricerca di rinforzi di qualità per gennaio, apprezzerebbero molto le caratteristiche tecniche di Guendouzi, perfette per aumentare solidità e dinamismo a centrocampo. L’ipotesi di una trattativa, però, appare complicata, almeno nell’immediato.

Il giocatore è legato alla Lazio da un contratto fino al 2028 e, pur non essendo considerato assolutamente incedibile, è uno di quei profili che la società capitolina preferirebbe trattenere. L’unica via d’uscita concreta per gennaio sarebbe rappresentata da un’offerta economicamente irrinunciabile: si parla di cifre superiori ai 30 milioni di euro. Solo un investimento di questo livello potrebbe convincere Lotito e Fabiani a discutere di un possibile addio del centrocampista, ma al momento la permanenza sembra la soluzione più probabile.

Per il Calciomercato Lazio, dunque, la priorità resta quella di trattenere i propri talenti chiave, soprattutto in vista della seconda parte di stagione e degli impegni europei. La possibilità di una partenza a gennaio appare remota, ma l’interesse dell’Inter conferma quanto Guendouzi sia considerato un giocatore di grande valore nel panorama italiano e internazionale.

In sintesi, il centrocampista francese resta al centro dei progetti di Sarri e della Lazio, ma le sirene di mercato non si spengono mai. Qualsiasi mossa da parte della società biancoceleste dovrà bilanciare la necessità di competitività sul campo con le opportunità economiche offerte dal mercato, mantenendo sempre l’equilibrio tra ambizione e programmazione a lungo termine.

