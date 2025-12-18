Calciomercato Lazio, i biancocelesti seguono questo giocatore di Serie A: Sarri ha dato già il suo ok all'operazione. I dettagli - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri detta le priorità: mezzala ed esterno offensivo nel mirino. Uno dei nomi valutati è quello di Gudmundsson

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo e Maurizio Sarri ha già indicato con chiarezza le sue esigenze per la sessione di gennaio. Le priorità per il tecnico biancoceleste sono due: l’arrivo di una nuova mezzala di qualità e di un esterno offensivo capace di garantire imprevedibilità e soluzioni alternative in avanti. Due innesti ritenuti fondamentali per alzare il livello di una rosa che, soprattutto a centrocampo, mostra ancora evidenti margini di miglioramento.

Nel reparto centrale, il buon rendimento di Basic ha rappresentato una soluzione temporanea, ma non sufficiente a colmare tutte le lacune. La Lazio è consapevole di dover intervenire e, in attesa di risposte concrete dal mercato, la dirigenza ha iniziato a sondare diversi profili. Uno dei sogni resta Ruben Loftus-Cheek, grande pupillo di Sarri ai tempi del Chelsea, ma l’operazione appare al momento quasi impossibile: l’ingaggio da circa 3,8 milioni di euro è considerato fuori portata per i parametri del calciomercato della Lazio.

Più percorribili, almeno sulla carta, le piste che portano a Ivan Ilic e Marco Brescianini. Entrambi i centrocampisti piacciono per caratteristiche tecniche e fisiche, ma al momento non risultano trattative avanzate. La Lazio resta alla finestra, pronta a cogliere eventuali opportunità, magari legate a formule come prestiti o scambi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Proprio gli scambi rappresentano una delle opzioni più concrete per il club biancoceleste. Il calciomercato della Lazio potrebbe intrecciarsi con quello di diverse società italiane, tra cui Torino, Atalanta, Genoa e Fiorentina. Quest’ultima, alle prese con una stagione complicata, avrebbe messo sul mercato più di un giocatore, aprendo scenari interessanti per gennaio.

Secondo quanto riportato da Repubblica, tra i profili valutati ci sarebbe anche Albert Gudmundsson. L’islandese, seguito con attenzione anche dalla Roma, è considerato un jolly prezioso per la sua capacità di muoversi tra centrocampo e attacco. La dirigenza della Lazio starebbe analizzando costi e fattibilità dell’operazione, consapevole del valore tecnico del giocatore.

Nonostante l’interesse per Gudmundsson, la priorità di Sarri per il reparto offensivo resta un nome ben preciso: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli rappresenta il profilo ideale per il sistema di gioco del tecnico toscano, ma la trattativa resta complessa.

Il calciomercato della Lazio si preannuncia quindi intenso e ricco di valutazioni strategiche. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la società riuscirà a soddisfare le richieste di Sarri e dare una svolta alla stagione.