Gila Lazio, la cessione a gennaio resta possibile: questo club è piombato sul giocatore. La posizione del club biancoceleste sullo spagnolo

Gila Lazio, il difensore spagnolo potrebbe lasciare i biancocelesti già a gennaio. Su di lui c’è il forte interesse del Villarreal. Le ultime

Il futuro di Gila alla Lazio è tutt’altro che definito e potrebbe diventare uno dei temi centrali della prossima finestra di mercato. Il difensore spagnolo, arrivato a Roma come prospetto di grande valore e cresciuto in modo costante nell’ultimo anno, sta attirando l’interesse di diversi club europei. La sua situazione contrattuale rappresenta un fattore decisivo: il giocatore è legato ai biancocelesti fino a giugno 2027, ma percepisce un ingaggio considerato ormai inferiore rispetto al rendimento offerto in campo. Questa condizione lo rende particolarmente appetibile per numerose società pronte ad approfittare dell’occasione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, su Gila Lazio si sarebbe mossa con decisione soprattutto la Liga. A seguirlo con maggiore insistenza sarebbe il Villarreal, club che ha individuato nel centrale classe 2000 uno dei profili ideali per rafforzare il reparto difensivo. La squadra allenata da Marcelino, attualmente terza in campionato ma in difficoltà in Champions League — dove occupa il penultimo posto nel girone ed è reduce dalla sconfitta contro il Copenhagen — ha urgente bisogno di rinforzi per consolidare le proprie ambizioni. L’arrivo di un difensore affidabile e già pronto per il livello internazionale rappresenterebbe una priorità per la finestra di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Non solo Villarreal: su Gila resta vigile anche l’Inter. I nerazzurri hanno apprezzato le sue qualità già nella scorsa stagione e continuano a considerarlo un possibile innesto per allungare la rosa e garantirsi un difensore abile sia in marcatura sia nella costruzione dal basso. Una doppia pressione di mercato che mette la Lazio davanti a una scelta difficile.

Il club biancoceleste, infatti, ha tutta l’intenzione di trattenere il giocatore. La dirigenza sta provando fino all’ultimo a trovare un accordo per il rinnovo, consapevole dell’importanza di evitare una situazione di deprezzamento o, peggio ancora, il rischio di perderlo senza alcun ritorno economico. Gila, dal canto suo, valuterà con attenzione le prospettive di crescita personale e le garanzie tecniche che gli verranno offerte.

In caso di cessione, un ulteriore elemento rende l’operazione più complessa: il 50% dell’eventuale incasso spetterebbe al Real Madrid, club che ha ceduto il giocatore alla Lazio mantenendo una percentuale sulla futura rivendita. Un dettaglio che potrebbe incidere sulle decisioni della società romana e sulle valutazioni economiche complessive.

Il dossier Gila Lazio resta dunque apertissimo e destinato a essere uno dei principali nodi del mercato invernale biancoceleste.