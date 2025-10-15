Calciomercato Lazio, Gila verrà ceduto a gennaio? Due squadre inglesi su di lui - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Gila osservato speciale: Chelsea e Brighton sul difensore

Il Calciomercato Lazio potrebbe entrare nel vivo già a gennaio, con il nome di Mario Gila tra i protagonisti più discussi. Il difensore spagnolo, in scadenza di contratto nel 2027, è infatti finito nel mirino di diversi club di Premier League. Secondo quanto riportato dal giornalista scozzese Pete O’Rourke, Chelsea e Brighton avrebbero acceso i riflettori sull’ex Real Madrid, valutando un possibile affondo nei prossimi mesi.

Gila, arrivato alla Lazio come giovane promessa, si è rivelato una pedina importante nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano lo considera una garanzia in difesa, sia per affidabilità che per crescita costante. Tuttavia, nonostante la fiducia dell’allenatore, il suo futuro nella Capitale non è del tutto definito. Il rinnovo del contratto, infatti, è attualmente in stand-by, una situazione che alimenta i rumors su un’eventuale partenza già nel mercato di riparazione.

Il tema del Calciomercato Lazio si intreccia quindi con le strategie societarie e con le richieste dell’allenatore. Sarri, alle prese con una rosa che ha mostrato limiti strutturali, vorrebbe evitare di perdere un elemento come Gila a stagione in corso. Il club, dal canto suo, dovrà decidere se puntare sul prolungamento del contratto o valutare offerte concrete, soprattutto se dovessero arrivare proposte interessanti dall’Inghilterra.

Chelsea e Brighton osservano attentamente la situazione. I Blues sono alla ricerca di un difensore giovane ma già pronto per affrontare i ritmi della Premier, mentre i Seagulls, da sempre attenti al mercato internazionale, vedono in Gila un possibile investimento a medio termine. La Lazio, però, non ha intenzione di svendere il cartellino del giocatore, consapevole del suo potenziale e della sua importanza nello spogliatoio.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la vicenda Gila rappresenta uno snodo cruciale. Gennaio si avvicina e le decisioni dovranno arrivare in tempi brevi. O si rinnova il contratto, bloccando ogni voce, oppure si apre alla cessione per evitare di ritrovarsi con un caso interno. In ogni caso, la gestione di questa situazione sarà un banco di prova importante per la società, chiamata a dimostrare coerenza e visione nelle proprie scelte di mercato.

