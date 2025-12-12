News
Calciomercato Lazio, una squadra torna fortemente su Gila. La situazione non lascia alcun dubbio
Calciomercato Lazio: l’Inter torna forte su Mario Gila. Il difensore spagnolo resta un obiettivo concreto per i nerazzurri
Nel pieno fermento del Calciomercato Lazio, uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane continua a essere quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo, protagonista di una crescita costante e ormai considerato uno dei profili più interessanti del reparto arretrato biancoceleste, è tornato con forza nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio non ha mai realmente smesso di seguire il giocatore, già sondato nella scorsa sessione estiva.
L’attenzione dell’Inter è alimentata da diversi fattori che si intrecciano con le dinamiche del Calciomercato Lazio. Prima di tutto, l’ingaggio di Gila: con un salario di circa 1,1 milioni di euro, il difensore rappresenta un investimento sostenibile per la proprietà Oaktree. A facilitare i contatti c’è inoltre la presenza di Alejandro Camano, agente del giocatore, figura ben nota alla dirigenza interista perché rappresentante anche di Lautaro Martínez. Un canale privilegiato che potrebbe agevolare eventuali trattative.
Altro elemento chiave è la situazione contrattuale del centrale spagnolo: Gila è legato alla Lazio fino a giugno 2027, ma i discorsi per un possibile rinnovo con Claudio Lotito sembrano essersi arenati nelle ultime settimane. Una condizione che inevitabilmente apre a nuovi scenari nel Calciomercato Lazio, alimentando l’interesse dei club che da tempo monitorano l’evoluzione del giocatore.
Secondo il quotidiano torinese, potrebbe essere sufficiente un’offerta da circa 20 milioni di euro per convincere la società biancoceleste a cedere il difensore. Una cifra considerata adeguata dall’Inter, che vede in Gila un profilo ideale per rinforzare il reparto e assicurarsi un elemento giovane, affidabile e con ampi margini di crescita.
La Lazio, dal canto suo, non vorrebbe privarsi di un giocatore diventato così importante nello scacchiere difensivo, ma di fronte a un’offerta significativa e alla difficoltà nel rinnovare il contratto, il club potrebbe essere costretto a valutare seriamente la proposta. In questo senso, le prossime settimane si preannunciano decisive non solo per il futuro di Gila, ma anche per delineare le strategie del Calciomercato Lazio in vista delle prossime sessioni.
LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO
News
Calciomercato Lazio, incrocio importante aspettando gennaio. Sentite cosa ha appena detto quel grande ex
Calciomercato Lazio: Rambaudi analizza Parma-Lazio e i problemi dei biancocelesti lontano dall’Olimpico Nel pieno delle discussioni che animano il Calciomercato...
Calciomercato Lazio, una squadra torna fortemente su Gila. La situazione non lascia alcun dubbio
Calciomercato Lazio: l’Inter torna forte su Mario Gila. Il difensore spagnolo resta un obiettivo concreto per i nerazzurri Nel pieno...
Lazio, Rovella lascerà la Lazio? La situazione non lascia alcun dubbio. Il punto sul calciomercato
Lazio, Rovella resta un nome caldo sul mercato: Inter e Fiorentina non mollano la presa Il futuro di Nicolò Rovella...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...