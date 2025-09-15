Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Gila in casa biancoceleste? Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il futuro di Mario Gila resta in bilico, rinnovo ancora lontano

Il Calciomercato Lazio continua a tenere banco anche oltre la chiusura ufficiale delle trattative estive, soprattutto per quanto riguarda le situazioni contrattuali dei giocatori attualmente in rosa. Tra i casi ancora aperti c’è quello di Mario Gila, difensore spagnolo classe 1999, il cui contratto con il club biancoceleste è in scadenza nel 2027. Nonostante una scadenza ancora lontana, il tema del rinnovo è diventato urgente.

Durante l’estate, il giocatore era stato tra i possibili partenti. Il suo entourage aveva avviato diversi contatti, e si era anche tenuto un paio di summit con la dirigenza laziale. Tuttavia, nessun accordo è stato raggiunto, né sul piano dell’adeguamento contrattuale né su quello di una possibile cessione. Il blocco del mercato in uscita ha complicato tutto, impedendo al difensore di trovare una nuova sistemazione già a giugno, quando sembrava pronto a salutare Formello.

Oggi, Mario Gila guarda avanti con grande determinazione. A 24 anni sogna una carriera ad alto livello e ambisce a una maglia da titolare, possibilmente in un progetto tecnico che valorizzi le sue qualità. Per questo motivo, il suo futuro alla Lazio è tutt’altro che certo, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se ci saranno margini per un rinnovo oppure se si andrà verso una separazione, magari già nella prossima finestra di mercato.

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani non vogliono perdere il giocatore a cuor leggero. Sono pronti a riaprire il dialogo con l’entourage del difensore, cercando nuove formule per convincerlo a restare. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice: da un lato c’è la volontà del club di non forzare i tempi, dall’altro le ambizioni di Gila che potrebbero spingerlo a valutare altre proposte.

In un Calciomercato Lazio sempre più strategico e orientato alla sostenibilità economica, la gestione dei rinnovi diventa cruciale. Il dossier Gila è solo uno dei tanti che la dirigenza dovrà affrontare nei prossimi mesi, ma resta uno dei più delicati, soprattutto per evitare di ritrovarsi con un patrimonio tecnico che rischia di perdere valore o motivazione.