Calciomercato Lazio, Gila e quel rinnovo ad oggi in stallo. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, nodo Gila: rinnovo in stallo, trattativa complicata

Tra i dossier aperti in casa biancoceleste, uno dei più delicati riguarda il futuro di Mario Gila. Il difensore spagnolo, classe 1999, è sotto contratto con la Lazio fino al 2027, ma il suo rinnovo è tutt’altro che vicino. Il calciomercato Lazio torna così a confrontarsi con una situazione intricata, in bilico tra la volontà del giocatore di affermarsi ad alti livelli e le strategie societarie per blindarlo prima che la scadenza contrattuale diventi un problema concreto.

Durante l’estate appena conclusa, la dirigenza biancoceleste ha incontrato l’entourage di Gila in almeno due occasioni, nel tentativo di aprire una trattativa per il prolungamento del contratto. Tuttavia, nessun accordo è stato raggiunto. Le parti restano distanti e, per ora, il difensore non sembra intenzionato ad affrettare i tempi.

Calciomercato Lazio: Gila tra ambizioni personali e strategie di mercato

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, Gila era pronto a lasciare Roma. Diverse squadre, in particolare dalla Liga, avevano manifestato interesse per il centrale spagnolo. Tuttavia, il blocco del mercato Lazio – causato da una serie di difficoltà economico-amministrative – ha congelato qualsiasi uscita, trattenendo il giocatore a Formello.

Oggi, Gila guarda al futuro con ambizione. A 24 anni, sogna una carriera da protagonista, magari in un contesto che gli permetta di giocare con continuità. Alla Lazio, finora, ha trovato poco spazio e questo alimenta il suo desiderio di cambiare scenario se le condizioni non dovessero migliorare.

Lotito e Fabiani al lavoro: si tenta il rilancio

Con la situazione in bilico, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani stanno valutando una nuova strategia. L’obiettivo è riaprire i contatti con l’agente di Gila già nelle prossime settimane, cercando di gettare le basi per un possibile accordo prima che sia troppo tardi.

Il calciomercato Lazio non può permettersi di perdere a zero un profilo giovane e con margini di crescita come Gila. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa, soprattutto se il difensore continuerà a collezionare panchine.

La Lazio è ora chiamata a decidere se puntare davvero sul giocatore o iniziare a valutare possibili cessioni già a gennaio, per evitare di trovarsi con un altro caso irrisolto in rosa.