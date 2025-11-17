Calciomercato Lazio, Gila ha già le valige fatte? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti

Calciomercato Lazio: il futuro di Gila e la sfida tra le big. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti. La situazione attuale dice tutto

Nel calciomercato Lazio, uno dei nomi che più sta facendo discutere è quello di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 della Lazio, il cui futuro sembra essere sempre più incerto. Con il contratto in scadenza nel 2027, la situazione di Gila è diventata un vero e proprio rebus per la società biancoceleste, che dovrà prendere delle decisioni importanti già a partire dal mercato di gennaio. Il difensore è uno dei punti di riferimento della difesa di Maurizio Sarri, ma il suo rinnovo non sembra essere imminente, il che lo rende un obiettivo molto interessante per molte squadre.

Gila: un obiettivo da monitorare

Gila, arrivato alla Lazio dalla Real Madrid B con grandi aspettative, ha saputo guadagnarsi spazio e fiducia nel cuore della difesa biancoceleste. Tuttavia, il rinnovo del suo contratto con la Lazio non è ancora stato firmato, e questo potrebbe aprire scenari di mercato nelle prossime finestre. Sebbene la scadenza sia fissata per il 2027, la situazione di incertezza riguardo al suo futuro lo rende un obiettivo appetibile per diversi club, tra cui l’Inter, che potrebbe approfittare della buona relazione con l’agente di Lautaro Martínez, lo stesso che gestisce gli interessi di Gila.

Secondo le ultime indiscrezioni, come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo in chiaro che Mario Gila non è sul mercato, ma l’assenza di un rinnovo potrebbe cambiare le carte in tavola. In particolare, l’Inter è pronta a puntare sull’affare, ma per riuscire a portarlo a Milano, dovrà fare un’offerta molto allettante a Claudio Lotito, che difficilmente lo lascerà andare senza una cifra importante.

Sarri e la necessità di non smontare la squadra

Dal punto di vista della Lazio, la permanenza di Gila è fondamentale. Maurizio Sarri conta molto su di lui per mantenere il livello difensivo della squadra e ricostruire la rosa in vista della seconda parte della stagione. La Lazio, infatti, è ancora alla ricerca di un equilibrio tra esperienza e freschezza, e Gila, sebbene giovane, ha già dimostrato di poter essere un pilastro difensivo. Per Sarri, smontare la squadra a gennaio sarebbe controproducente, soprattutto in un periodo in cui è necessario rinforzare il gruppo senza cedere troppo sui propri pezzi pregiati.

La situazione di mercato e le richieste di Lotito

Le richieste economiche di Lotito per Gila potrebbero essere elevate, dato che il difensore ha un contratto lungo e ha dimostrato di avere un grande potenziale. Tuttavia, se l’Inter dovesse presentare un’offerta che soddisfi le richieste biancocelesti, il futuro del giocatore potrebbe subire una svolta. Ma, per il momento, la Lazio non ha intenzione di cederlo facilmente, e anche se il difensore non ha fatto richieste particolari per il suo futuro, Lotito e Sarri sono pronti a monitorare la situazione, consapevoli che ogni mossa dovrà essere ponderata con attenzione.

