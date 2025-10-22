Gila Lazio, il futuro è sempre più in bilico: quelle due big italiane fanno sul serio per il difensore spagnolo. Il punto sulla possibile trattativa

Gila Lazio, futuro in bilico: Milan e Inter sfidano Lotito per il difensore spagnolo. Un testa a testa che lo allontana dai colori biancocelesti.

Il nome di Mario Gila è tornato prepotentemente al centro del mercato. Il difensore centrale classe 2000, protagonista con la maglia della Lazio, è finito nel mirino di due big del calcio italiano: Milan e Inter. La prestazione da migliore in campo nel recente 0-0 contro l’Atalanta ha ulteriormente alzato i riflettori su di lui, consolidando il suo valore come uno dei giovani difensori più promettenti della Serie A.

Arrivato nell’estate del 2022 dal Real Madrid per 6 milioni di euro, Gila alla Lazio ha faticato inizialmente a imporsi, ma nelle ultime settimane ha scalato le gerarchie e si è guadagnato la fiducia dello staff tecnico. Attualmente, però, la sua situazione contrattuale crea incertezze: il suo contratto con la Lazio è valido fino a giugno 2027, ma il suo stipendio – 500 mila euro netti a stagione – è il più basso dell’intera rosa biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Lazio avrebbe già tentato di rinnovare il contratto di Gila offrendo un ingaggio più adeguato al suo rendimento, ma la risposta del giocatore e del suo entourage è stata fredda. Questo ha acceso l’interesse di diversi club, non solo in Italia ma anche in Premier League, dove il profilo del difensore spagnolo è seguito con attenzione.

Le milanesi, però, sembrano in vantaggio nella corsa: da un lato, l’Inter potrebbe considerare Gila l’erede naturale di Acerbi o de Vrij, entrambi in scadenza nel 2026 e non certi di un rinnovo. Inoltre, l’agente del giocatore è lo stesso di Lautaro Martinez, elemento che potrebbe facilitare le trattative con i dirigenti nerazzurri.

Dall’altra parte c’è il Milan, alla ricerca di rinforzi in difesa per la prossima stagione. I rossoneri vedono in Gila della Lazio un profilo giovane, affidabile e con ampi margini di crescita, perfettamente in linea con la filosofia del club.

Il futuro di Gila alla Lazio resta incerto: se le trattative per il rinnovo non dovessero andare a buon fine, l'estate 2026 potrebbe segnare la fine della sua avventura in biancoceleste. E il derby milanese, stavolta, si giocherà sul mercato.