Calciomercato Lazio, Gila può andare via nonostante sia pilastro? Le ultime - Lazio News 24

La Lazio e il rebus contrattuale: tra rinnovo impossibile e cessione in vista

Oggi la situazione contrattuale del giocatore è particolarmente intricata. Il suo accordo con la Lazio è in vigore fino al 2027, ma al momento il club non ha la possibilità di rinnovarlo, una condizione che complica ogni prospettiva futura. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, durante la scorsa estate la società biancoceleste ha respinto una proposta importante proveniente dal Brighton, disposta a mettere sul tavolo circa 35 milioni di euro per il trasferimento. La Lazio ha scelto di non accettare, anche perché metà della cifra derivante da una eventuale cessione dovrebbe essere destinata al Real Madrid, come stabilito da un precedente accordo tra i club.

Questa clausola rappresenta un ostacolo significativo per la società capitolina, che rischia di trovarsi in una posizione svantaggiosa nel medio periodo. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, infatti, il rischio concreto è quello di perdere il calciatore a un prezzo fortemente ribassato oppure, nel peggiore dei casi, a parametro zero al termine del contratto nel 2027. Per questo motivo, la dirigenza laziale potrebbe valutare con maggiore attenzione le proposte che arriveranno nel mercato di gennaio.

Una cessione a metà stagione, per quanto dolorosa dal punto di vista tecnico, potrebbe rivelarsi una scelta strategica. Vendere il giocatore prima della scadenza naturale del contratto permetterebbe alla Lazio di incassare una somma comunque rilevante, evitando di veder svanire completamente il valore economico del suo cartellino. Inoltre, una plusvalenza garantirebbe al club nuove risorse utili per il mercato, fondamentali in vista della prossima stagione.

Proprio in quest’ottica, la società sta già valutando le possibili alternative per sostituire il calciatore in caso di partenza. Tra i nomi più accreditati c’è quello di Provstgaard, considerato il profilo ideale per raccoglierne l’eredità. Il giovane difensore ha già attirato l’attenzione dello staff tecnico per le sue qualità fisiche e la capacità di adattarsi rapidamente ai ritmi della Serie A.

In definitiva, la Lazio si trova davanti a una decisione complessa: trattenere il giocatore rischiando di perderlo a condizioni sfavorevoli, oppure cederlo a gennaio per ottenere una cifra utile al rafforzamento della squadra. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale strada la dirigenza sceglierà di percorrere, bilanciando esigenze sportive, economiche e strategiche.