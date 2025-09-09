Calciomercato Lazio, la rivelazione: possibile doloroso addio parametro zero per quel giocatore

Calciomercato Lazio, la rivelazione: possibile doloroso addio a zero per quel giocatore. Il club non l’ha ceduto in estate nonostante le offerte dalla Premier

Durante il suo intervento a “Lazio Social Club”, trasmesso su Radio Laziale, il noto giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, ha delineato uno scenario preoccupante per il futuro della difesa biancoceleste, concentrandosi in particolare sulla complessa situazione legata a Mario Gila. Il difensore spagnolo sembra essere al centro di una strategia che potrebbe portare a un addio senza alcun ritorno economico per il club capitolino.

Abbate ha espresso con chiarezza i suoi timori, basati sugli sviluppi recenti e sugli ultimi dialoghi intercorsi tra la società e l’entourage del giocatore. Le sue parole, dirette e prive di giri di parole, dipingono un quadro in cui la volontà del calciatore appare ormai definita. «La mia impressione, vedendo anche come sono andati gli ultimi incontri con l’agente, è che Gila voglia andare via a parametro zero. Quest’estate sarebbe andato via, c’erano offerte dalla Premier. Ma la Lazio non poteva permettersi di perderlo con il blocco del mercato e ha rifiutato ogni offerta».

Questa dichiarazione mette in luce una doppia problematica per la Lazio. Da un lato, emerge la frustrazione per non aver potuto capitalizzare l’interesse di importanti club della Premier League durante l’ultima sessione di mercato. Le offerte concrete, come sottolineato dal giornalista, avrebbero garantito una plusvalenza significativa, ma il blocco del mercato imposto al club ha reso impossibile la cessione, costringendo la dirigenza a trattenere il giocatore per non indebolire ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico. Dall’altro lato, si profila all’orizzonte il rischio concreto e sempre più tangibile di perdere il difensore a fine contratto, un “parametro zero” che rappresenterebbe una grave perdita sia dal punto di vista tecnico che patrimoniale per la società di Claudio Lotito. La strategia dell’agente sembra quindi puntare a massimizzare i vantaggi per il proprio assistito, lasciando la Lazio con il cerino in mano.