Calciomercato Lazio, Gila osservato speciale di un Club di Premier League! Le ultime sul centrale di difesa spagnolo

Calciomercato Lazio, Gila viene sondato da un Club di Premier League: ecco qual è l’ultimo Club interessato all’iberico

L’ultima novità che concerne il calciomercato Lazio riguarda uno dei nomi più altisonanti della difesa capitolina. Si tratta di Gila, il quale stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore sarebbe stato sempre più intenso l’interessamento da parte del Bournemouth.

Oltre a Rovella all’Inter c’è quindi un’altra trattativa da tenere in considerazione per lo staff biancoceleste che ha bisogno di cedere giocatori per agire sul mercato. Nel frattempo ricordiamo che lo spagnolo è legato al Club fino al 2027.