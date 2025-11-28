Calciomercato Lazio, Gigot lascerà o rimarrà? La scelta non lascia dubbi per la squadra biancoceleste! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, futuro incerto per Gigot: il difensore rischia di restare a Roma

Il tema Calciomercato Lazio torna al centro dell’attenzione e uno dei nomi più delicati da gestire in vista della sessione invernale è senza dubbio quello di Gigot. Il difensore francese sta vivendo un momento complicato, aggravato da un infortunio alla caviglia che continua a rallentare il suo percorso di recupero. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gigot ha spiegato di essere totalmente concentrato sulla fase di riabilitazione, ma ha anche ammesso che il rientro procede con estrema lentezza a causa della particolare delicatezza dell’articolazione.

Questa situazione rappresenta un problema non da poco per il Calciomercato Lazio, che avrebbe voluto inserirlo nella lista dei cedibili già a gennaio per alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio per eventuali nuovi innesti richiesti da Sarri. Tuttavia, il lungo periodo di inattività del francese complica le possibilità di trovare un acquirente: molti club interessati avrebbero richiesto garanzie fisiche che, al momento, non possono essere fornite.

La Lazio, dal canto suo, sa bene che la gestione del caso Gigot va oltre l’aspetto tecnico. In ballo c’è infatti un valore economico considerevole: l’obiettivo della società è quello di non perdere i circa 4,489 milioni di euro investiti sul difensore, una cifra che Lotito vorrebbe recuperare almeno in parte attraverso una cessione definitiva. Proprio questo rende difficile ipotizzare soluzioni come i prestiti con diritto o obbligo di riscatto, che non garantirebbero fin da subito un ritorno economico certo.

Se il mercato non offrirà opportunità concrete, Gigot resterà nella Capitale almeno fino a fine stagione. Sarri, in caso di permanenza, lo valuterà nella seconda parte dell’anno, quando – si spera – il difensore avrà finalmente completato il percorso di riabilitazione. Il tecnico toscano non si opporrebbe a un suo reintegro, soprattutto in un reparto che, tra impegni ravvicinati e problemi fisici dei titolari, potrebbe necessitare di ulteriori alternative.

Il futuro di Gigot, dunque, resta appeso a un equilibrio fragile tra esigenze di mercato, tempi di recupero e valutazioni economiche. Il Calciomercato Lazio potrebbe ancora riservare sorprese, ma al momento la sensazione è che ogni decisione dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore nelle prossime settimane. In caso contrario, la Lazio sarà costretta a rinviare l’addio, puntando a valorizzarlo nuovamente prima di un’eventuale cessione estiva.

