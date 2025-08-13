Calciomercato Lazio: lui sempre più vicino al taglio! Si cerca una soluzione in uscita per piazzare l’esubero biancoceleste

Con l’avvicinarsi inesorabile dell’esordio in campionato contro il Como, la tensione sale nel ritiro della Lazio, dove Maurizio Sarri è alle prese con le ultime, decisive scelte per definire la rosa. Il tecnico toscano si trova di fronte al compito, sempre sgradito, di dover escludere due giocatori dalla lista definitiva, una necessità dettata dalle regole di registrazione e dalla volontà di snellire il gruppo a sua disposizione. Le riflessioni sono profonde e il tempo per decidere sta per scadere.

In cima alla lista dei possibili partenti, secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è il difensore francese Samuel Gigot. Il suo profilo sarebbe quello individuato dallo staff tecnico come sacrificabile per far quadrare i conti della rosa. La sua esclusione non sarebbe una sorpresa, ma la logica conseguenza di una precisa strategia di mercato: Gigot è stato ufficialmente messo in vendita dalla società, che attende l’offerta giusta per lasciarlo partire.

Il futuro del centrale classe 1993 è quindi appeso a un filo, legato a doppio nastro alle dinamiche del calciomercato. Al momento, tuttavia, la situazione non si è ancora sbloccata. Nonostante il suo nome sia circolato con insistenza, per il difensore si sono registrati soltanto alcuni timidi sondaggi provenienti da club dell’Arabia Saudita e del Qatar. Manca, di fatto, un’offerta concreta che possa soddisfare le richieste del presidente Lotito e dare il via libera alla cessione.

Di conseguenza, mentre Sarri prepara la sfida contro il Como, il destino di Gigot resta in bilico. Se non dovessero arrivare novità significative dal fronte mercato nelle prossime ore, la sua esclusione dalla lista per il campionato diventerebbe una quasi certezza, lasciando il giocatore ai margini del progetto tecnico in attesa di una sistemazione.